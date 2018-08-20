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Otel odasına verdikleri zararı ödeyince serbest bırakıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 21:21 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kaldıkları otelin odasına zarar veren ve otelin şikayeti üzerine havaalanında gözaltına alınan iki Rus turist, otelin zararını karşıladıktan sonra serbest bırakıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tatil yaptıkları otelin odasına zarar verdikleri iddia edilen iki Rus turist, Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı. Turistler, zararı karşılayınca serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Rusya'dan Side'ye tatile gelen Oleg A. ile Elena M, alkol aldıktan sonra kaldıkları otel odasına zarar verdiler.

Rus turistlerin otelden çıkış işlemleri yapılırken, otel görevlilerinin odada yaptıkları kontrolde, odadaki zarar tespit edilerek durum, otel yönetimine bildirildi.

Otel yönetimi, Selimiye Karakol Komutanlığı'nda iki turist hakkında şikayetçi oldu.

Jandarma ekiplerinin irtibat kurduğu Antalya Havalimanı polisi, Oleg A. ve Elena M'yi yurt dışına çıkma hazırlığındayken havalimanında gözaltına aldı.

Jandarma karakoluna götürülen turistler, çok alkollü olduklarını, bu nedenle ne yaptıklarını hatırlamadıklarını öne sürdü.

Uzlaşma teklifi üzerine otelin zararını karşılayan Rus turistler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat otele zarar verme Rus turist

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