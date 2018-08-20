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Otel odasına zarar veren turistler havalimanında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 12:43 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptıkları 5 yıldızlı otelin odasına zarar verdiği öne sürülen 2 Rus turist, şikayet üzerine havalimanında yakalandı.

Otel odasına zarar veren turistler havalimanında yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptıkları 5 yıldızlı otelin odasına zarar verdiği öne sürülen 2 Rus turist, şikayet üzerine havalimanında yakalandı. Gözaltına alınan Rus tatilciler, zararı karşılamalarının ardından ülkelerine döndü.
Rusya'dan geçen hafta tatil için Manavgat'a gelen Oleg A. ile Elena M. Side bölgesinde 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Aşırı alkol aldıkları öne sürülen ikili, kaldıkları otel odasına zarar verdi. Odada bulunan perdelerin tamamını koparan, kornişi de yerinden söken çiftin önceki gün tatil süresi bitti. Oleg A. ile Elena M., çıkış işlemlerini yapmayınca, otel görevlileri, odayı kontrol etti. Odaya zarar verildiğinin tesip edilmesi üzerine otel yönetimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Selimiye Karakol Komutanlığı'na bilgi verdi.
Çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarından, çiftin önceki gün saat 12.00 sıralarında bir otomobille otelden ayrıldığı belirledi. Antalya Havalimanı polisiyle irtibat kuran jandarma ekipleri, şüphelilerin yurt dışına çıkabileceğini belirtti. Eşkal bilgileri de verilen şüpheliler Antalya Havalimanı bekleme salonunda uçuş saatini beklerken, gözaltına alındı.
Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı'nda ifadeleri alınan Oleg A. ile Elena M., çok alkollü olduklarını, bu nedenle ne yaptıklarını hatırlamadıklarını söyledi. Uzlaştırma teklifini kabul eden çift, otelin zararını karşılamalarının ardından Rusya'ya gitti. Otel yetkilileri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak, zararlarının tazmin edilmesini sağladıkları için jandarma görevlilerine teşekkür etti.

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