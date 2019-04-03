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Otel odasında boğazından silahla vurulan kadın, ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 00:40 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Hamide Gezer (33), otel odasında silahla boğazından vurulmuş halde ölü bulundu.

Otel odasında boğazından silahla vurulan kadın, ölü bulundu

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Hamide Gezer (33), otel odasında silahla boğazından vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, öğleden sonra Birgi Mahallesi'ndeki butik otelde meydana geldi. İddiaya göre, yemek salonu sahibi olduğu öğrenilen Hamide Gezer'in kaldığı odadan öğlen saatlerinde silah sesi geldi. Bunun üzerine, otel çalışanları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, silahla boğazından vurulan Gezer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gezer'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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