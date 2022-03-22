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Otel odasında çıplak halde ölü bulunmuştu! Nuray Demir'in eski nişanlısı her şeyi itiraf etti

22.03.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki korkunç olayda, 17 yaşındaki Nuray Demir, otel odasında çıplak halde ölü bulunmuştu. Tüyler ürperten olay sonrası Nuray'ın eski nişanlısı Taner Bektaş'ın (30) cinayet şüphesiyle tutuklandı. Detaylı ifadesinde her şeyi itiraf eden Bektaş, kendisinden cinayet işlemesini istediğini, çıkan tartışmada ise boğazına sarıldığını söyleyerek, "Zayıf olduğu için bana direnemedi." şeklinde konuştu. İşte korkunç olaya ilişkin detaylar...

Otel odasında çıplak halde ölü bulunmuştu! Nuray Demir'in eski nişanlısı her şeyi itiraf etti

Antalya'da bir otelde yatak üzerinde çıplak halde bulunan Nuray Demir'in ölümüyle ilgili tutuklanan eski nişanlısı Taner Bektaş'ın detaylı ifadesi ortaya çıktı. Yaşananları her detayıyla anlatan Bektaş, tartışma sonrası birbirlerinin boğazını sıktıklarını, Nuray Demir'in zayıf olduğu için kendisine direnemediğini itiraf etti. İşte kan donduran olaya ilişkin son gelişme...

Antalya'da, 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, teyzesiyle polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Demir, şikayetinde 3 kez evlilik yapan, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.'nin, Varsak bölgesindeki ormana götürüp, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Olay sonrası yapılan sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları ortaya çıktı. Şikayetin ardından ertesi gün evinde gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden Birol K. tutuklandı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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OTEL ODASINDA ÇIPLAK HALDE ÖLÜ BULUNDU

Yargılama süreci devam ederken, Nuray Demir'e ulaşamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki otelin odasına 19 Mart'ta saat 15.30 sıralarında temizlik için giren görevliler, Nuray Demir'in çıplak halde hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in boynunda kızarıklıklar olduğunu tespit eden ekipler, boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Demir'in cansız bedenindeki incelemede yüzünde küçük kanamalar, boynunda morluklar olduğu belirtildi.

"ESKİ NİŞANLISI ZORLA OTELE GÖTÜRMÜŞ"

Olayın ardından Nuray Demir'in teyzesi Nur Çevik, yeğeninin kız arkadaşıyla sinemaya gitmek için evden çıktığını belirterek, "Daha sonra eski nişanlısı Taner Bektaş, Nuray'ı arayarak son bir kez konuşmak istediğini söylemiş. Nuray'ı sinema salonu önünden götürmeye çalışmış. Arkadaşı da bu duruma şahit. 'Ya benimle tekrar barışır, nişan yüzüğünü takarsın ya da seni öldürürüm' diye Nuray'ı tehdit etmiş. Nuray'ı zorla otele götürüyor. Daha sonra Nuray'ın cansız bedenine ulaşılıyor" dedi.

"KISKANÇ BİR İNSANDI"

Nuray'ın, Taner Bektaş'tan ayrıldığını söyleyen Çevik, "Nişanlısı aşırı kıskanç bir insandı. Nuray nişanı atmıştı. Taner Bektaş, buraya gelerek barışmak istemiş. Nuray bunu istemedi" diye konuştu.

YALOVA'DA YAKALANDI

Polis, olay sonrası kaçtığı belirlenen Taner Bektaş'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yalova'da yakalanıp gözaltına alınan Bektaş, geçen pazar günü sabah saatlerinde Antalya'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bektaş, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

DETAYLI İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Taner Bektaş'ın polise verdiği detaylı ifadeye de ulaşıldı. Nuray Demir ile 25 Aralık 2021'de nişanlandıklarını aktaran Taner Bektaş, ifadesinde, şunları söyledi:

"CİNSEL İSTİSMARDA BULUNAN BİROL'U ÖLDÜRMEMİ İSTEDİ"

Otelde birlikte içki içtik. Telefonunun tuş kilidi kapalı olduğu için açmasını istedim. Bana 'Telefonda seni ilgilendiren bir şey yok' dedi. Sonra Yasin isimli tanımadığım birine yazarak mesaj ya da resim gönderiyordu. Mesajın içeriğini sorduğumda 'Seni ilgilendirmez benim hayatım. Seninle sadece nişanlıyız, evlenene kadar karışmaya hakkın yok. İstediğimle konuşurum, istediğimle yatarım' dedi. Neden böyle davrandığını sorduğumda, beni kıskandırmak için yaptığını söylüyordu. Sonra bana 'En yakın zamanda göreceksin, konuştuğum kişiler var. Seni aldatacağım' dedi. Kendisine cinsel istismarda bulunan Birol'u öldürmemi istedi, kabul etmezsem benden ayrılacağını, evlenmeyeceğini söyledi. Bu şekilde bir evliliği kabul edemeyeceğimi söyleyince beni itekledi. Bana 'Kocam mısın lan sen, nişanlıyım diye seni aldatamayacak mıyım? Sen zaten burada yoksun, gidiyorsun. Benim ne yaptığımı, kiminle yattığımı ne bileceksin?' dedi ve elleriyle boğazıma sarılıp sıkmaya başladı.

"ZAYIF OLDUĞU İÇİN DİRENEMEDİ"

Ben de aynı şekilde kendisinin boğazını sıkmaya başladım. Zayıf olduğu için bana direnemedi. Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim. Öldüğünü anlayınca otelden ayrılıp Yalova'ya gittim. Anlık gelişen bir olaydı. Nuray'ı öldürme niyetim yoktu. Beni aldattığını söyleyince daha önceki evliliğim aklıma geldi. Eski eşimden de beni aldattığı için ayrılmıştım. Aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyordum. Nuray benim boğazıma sarılmasaydı ben de onun boynunu sıkmayacaktım." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya kadın cinayeti
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