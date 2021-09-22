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Otel odasında dehşet! ''Seks oyunu sırasında boğuldu''

22.09.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kuzey Yorkshire, Harrogate bölgesinde milyoner yarış atı yetiştiricileri ve eğitmenlerinden oluşan bir aileden gelen 22 yaşındaki Anna Reed, İsviçre'de bir otel odasında ölü bulundu. İngiliz kadını parası için öldürmekle suçlanan sevgili ise, genç kadının seks oyunu sırasında öldüğünü öne sürdü. Öte yandan genç kadının çığlıklarının yan odadaki misafirler tarafından duyulduğu ancak korkudan ve tehlikeden dolayı müdahalede bulunmadıkları kaydedildi.

Otel odasında dehşet! ''Seks oyunu sırasında boğuldu''

Milyoner at eğitmeninin 22 yaşındaki kızı Anna Reed İsviçre'de bulunan bir otel odasında ölü bulundu. Vücudunda kesikler ve morlukların olduğu belirlenen Anna'nın öldürülmeden önce çığlık seslerinin duyulduğu söylendi ancak yan odadakiler korktukları için odaya gidemediklerini ifade etti.

ERKEK ARKADAŞI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Reed'in 32 yaşındaki sevgilisi Marc Schatzle, genç kadının cinsel ilişki sırasında öldüğünü iddia etti, yapılan otopsi sonucunda ise erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

The Sun'ın haberine göre Lugano'daki mahkeme, Marc Dirtywhite adını kullanan iki çocuk babası Schatzle'in alkol, uyuşturucu kullandığı, lüks tasarımcılara ait kıyafetler aldığı ve buna bağlı olarak 54 bin dolardan fazla borcu olduğunu söyledi. Gazeteye göre, Schatzle mahkemeye verdiği demeçte, ''Anna içki içmeyi ve seks kulüplerinde dolaşmayı severdi. Seks oyunu sırasında boynuna bir havlu sardım ve onu öpmeye başladım. Ama daha fazlasını istedi, ben de elimi havluya koyup çektim. Bu sırada boğuldu'' dedi.

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Katil Marc Schatzle’ın, kendisini terk etmekle tehdit ettiği açıklanan Anna’nın hesabında 25 bin sterlinden fazla parası olduğunu bildiği belirtiliyor.

ANNA'NIN KREDİ KARTI OTEL ASANSÖRÜNDE BULUNDU

Genç kadının kredi kartı, otel asansöründeki bir panelin arkasına gizlenmiş olarak bulunurken, oteldeki diğer konuklar mahkemeye 501 numaralı odadan gelen çığlık ve bağırışları duyduklarını söyledi. Bir otel misafiri, ''Cam kırılmasını ve mobilyaların gürültülü bir şekilde odanın içinde itildiğini duydum. Ağlayan bir kadın vardı ve 'beni öldürüyorsun, şaka mı yapıyorsun?' şeklinde bağırıyordu. Gidip bir şeyler söylemek istedim ama bunun çok tehlikeli olduğunu düşündüm'' dedi.

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Mahkeme, Reed'in seyahatleri sırasında ayda yaklaşık 3.000 sterlin harcadığını, ancak bu rakamın Bay Schatzle ile tanıştıktan sonra "önemli ölçüde arttığını" öne sürdü. Ancak Schatzle'ın bir sigorta dolandırıcılığından elde edilen geliri kullanarak seyahat ettiği iddia etti.

Reed'i kasten öldürdüğünü reddeden Schatzle, kasten adam öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarıyla suçlanıyor. Mahkeme devam ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
seks İngiltere
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