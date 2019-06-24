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Otel odasında doğan bebek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 13:20 | Son Güncelleme

BODRUM'da, annesi tarafından bir apart otelin odasında dünyaya getirilen kız bebek, yaşamını yitirdi.

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, annesi tarafından bir apart otelin odasında dünyaya getirilen kız bebek, yaşamını yitirdi.
Gümbet Mahallesi'nde bir otelde kat görevlisi olarak çalışan M.D. (30), kaldığı personel lojmanındaki odada dün gece saatlerinde kendi başına doğum yaptı. 8 aylık olarak dünyaya getirdiği kız bebek, iddiaya göre, doğumdan hemen sonra öldü. Otel odasında gerçekleşen doğumun ardından anne, bebeğine öldüğü gerekçesiyle müdahale etmedi, sağlık ekiplerinden de yardım istemedi. Durum, aynı odayı paylaştığı arkadaşı tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, yaklaşık 8 aylık doğduğu anlaşılan kız bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bebeğin annesi M.D., 112 Acil Servis ekibi tarafından götürüldüğü Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından, polis tarafından gözaltına alınıp, Bodrum İlçe Emniet müdürlüğü'ne götürüldü.
OTOPSİ YAPILACAK
Yaşamını yitiren bebeğin cansız bedeni olay yerindeki gerekli incelemelerin ardından önce Bodrum Devlet Hastanesi Morgu'na ardından da kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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