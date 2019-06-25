Otel odasında doğurduğu bebeği ölen kadın tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir apart otelin odasında doğurduğu kız bebeği ölen kat görevlisi kadın tutuklandı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen anne M.D. (30), polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "altsoya karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

M.D.'nin bebeğini, nefes almadığı gerekçesiyle doğumdan sonra bir kovanın içine bıraktığı ileri sürüldü.

Gümbet Mahallesi'nde bir otelde kat görevlisi olarak çalışan M.D, kaldığı otele ait apart odasında pazar akşamı doğum yapmıştı. M.D. iddiaya göre, bebeğine öldüğü gerekçesiyle müdahale etmemişti. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yaklaşık 8 aylık olduğu belirlenen kız bebeğin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Bebeğin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği kaydedildi.

