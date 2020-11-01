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Otel odasında fenalaşan Ukraynalı turist öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 23:15 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesine tatil için gelen 54 yaşındaki Ukrayna uyruklu erkek turist otel odasında fenalaşıp, hayatını kaybetti.

Otel odasında fenalaşan Ukraynalı turist öldü

Antalya’nın Alanya ilçesine tatil için gelen 54 yaşındaki Ukrayna uyruklu erkek turist otel odasında fenalaşıp, hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen turistin kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.
Olay, saat 20.00 sıralarında Okurcallar Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Otele gelip yerleşen Ukrayna uyruklu Oleg Tatarchenko (54), kaldığı otel odasında duştan çıktıktan sonra yatağa uzandığı anda nefes darlığı yaşayıp, fenalaştı. Tatarchenko kötüleşince yakınları durumu otel yetkililerine bildirdi. Yetkililerin ihbarı üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Tatarchenko hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülen Tatarchenko’nun cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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