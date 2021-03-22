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  4. Otel odasında günlerce darp edilen Rus kadın konuştu: “Yaşamla ölüm arasındaydım”

Otel odasında günlerce darp edilen Rus kadın konuştu: “Yaşamla ölüm arasındaydım”

22.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet üzerinden tanıştığı şahıs tarafından Ataşehir’de bulunan bir otel odasında günlerce darp edilen Rus vatandaşı Otteva Elvıra ifadesinde, “İlk gün beni 5 saat boyunca tokatladı.

İnternet üzerinden tanıştığı şahıs tarafından Ataşehir’de bulunan bir otel odasında günlerce darp edilen Rus vatandaşı Otteva Elvıra ifadesinde, “İlk gün beni 5 saat boyunca tokatladı. Yüzümden akan kanlar eline bulaşınca yalıyor, ’Tadı ne güzel’ diyordu. Hiçbir şey yapamadım. Ertesi gün de 6 saat boyunca dövmeye devam etti. Eline geçen her şeyi bana fırlatıyordu. Kafama tekme attı, saçlarımı yoldu” dedi. Rusya’ya dönen talihsiz kadın çektiği videoda ise yaşadıklarını anlatarak, “Yaşamla ölüm arasındaydım. Zor duruma düşen tek kadın olmadığımı düşünüyorum. O insanın iki gün boyunca bana yaşattığı hakaretlerin ve işkencelerinin hesabını vermesini istiyorum” diye konuştu.
Rusya’da yaşayan 47 yaşındaki Otteva Elvıra iddiaya göre, 1 yıl önce sosyal medya üzerinden Alp M.(40) isimli kişi ile tanıştı. Görüşebilmek için birkaç Türkiye’ye gelen Elvıra, 13 Mart’ta erkek arkadaşını görmek için yeniden Türkiye’ye geldi. İkili Ataşehir’de bulunan bir otele yerleşti. Ertesi gün otelde bulundukları sırada iddiaya göre, aralarında çıkan tartışma çıktı. Alp M., isimli şahıs genç kadına 2 gün boyunca işkence etti. Darp edilmesi sonucu tanınmayacak hale gelen genç kadın, şüpheli şahıs odadan çıkınca oteldeki resepsiyondakilere durumu haber verdi. İhbar üzerine otele gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Alp M. “eziyet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“2 gün boyunca beni darp etti”
İfadesi alınan mağdur kadın Otteva Elvıra, “Alp M. ile 1 yıldır tanışıyorum. Bana evlenme teklifi etti. Ben evli olduğunu bilmiyordum. Biz internet üzerinden tanışmıştık, bana evli olmadığını söyledi. Çocuklarının olduğunu 4-5 ay sonra öğrendim. Olay günü otelde bulunduğumuz sırada aramızda çıkan tartışma sonucu kendisine hakaret etmedim. Otelde kaldığımız 2 gün boyunca beni sürekli darp etti ve şarap içti. Hep sarhoştu” dedi.
“Yüzümden akan kanlar eline bulaşınca yalıyor”
Elvıra, “İlk gün beni 5 saat boyunca tokatladı. Yüzümden akan kanlar eline bulaşınca yalıyor, ’Tadı ne güzel’ diyordu. Hiçbir şey yapamadım. Ertesi gün de 6 saat boyunca dövmeye devam etti. Eline geçen her şeyi bana fırlatıyordu. Kafama tekme attı, saçlarımı yoldu. 15 Mart’ta markete gitmek için odadan çıktı. Bana ’Kanları temizle, hemen geliyorum’ dedi. Resepsiyona gidip yardım istedim. Beni bir odaya kapatıp polis çağırdılar. Sonra beni yine buldu. Dövmeye devam ederken polisler gelip kurtardılar” diye konuştu.

“Yaptığı işkencelerin hesabını vermesini istiyorum”
Hastanedeki tedavisinin ardından Rusya’ya dönen Otteva Elvıra çektiği videoda, "Rusya’ya döndüm. Şu an Moskova’da, Şeremetyevo Havaalanı’ndayım. Bu zorluğu aşabildiğim için çok mutluyum. Türkiye devletine, büyükelçiliğe ve İstanbul Konsolosluğu’na minnettarım. Hayatımdaki bu zorlu dönemi atlatmama yardım ettikleri için doktorlara, hemşirelere teşekkür ediyorum. Yaşamla ölüm arasındaydım. Bugün her şey nispeten daha iyi. Zor duruma düşen tek kadın olmadığımı düşünüyorum. O insanın iki gün boyunca bana yaşattığı hakaretlerin ve işkencelerinin hesabını vermesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Eziyet ve işkence boyutunca bir şiddet”
Avukatı Abdullah Onur Eyüboğlu ise, “Müvekkilimle bir otele yerleşmişler. Ertesi gün şiddet başlamış. 2 gün boyunca şiddet sürmüş. Hatta şiddetin ötesinde eziyete ve işkenceye varan bir şiddet. Adam odadan çıkınca müvekkilim resepsiyondakilerden yardım istiyor, resepsiyondakiler önce müvekkilimi odaya alıyor. Şüpheli müvekkilimi orada da darp etmeye devam edince polis ve sağlık ekiplerine haber veriyorlar. Sağlık ekipleri beyin kanaması riskiyle müvekkilimi hastaneye taşıyor. Polis ekipleri de şüpheliyi gözaltına alıyor. Ertesi gün de tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Soruşturma tutuklu şekilde devam edecek. En ağır cezayı alması için biz hukuki yollardan elimizden geleni yapacağız” dedi.

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