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Otel odasında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 13:44 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde uzun zamandır otelde yaşamını sürdüren Emin Yıldırım, kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.Edinilen bilgilere göre olay, Yerköy ilçesi çarşı merkezi Bedri Aydın Caddesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi.

Otel odasında ölü bulundu

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde uzun zamandır otelde yaşamını sürdüren Emin Yıldırım, kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgilere göre olay, Yerköy ilçesi çarşı merkezi Bedri Aydın Caddesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Bir süredir kanser ve kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Emin Yıldırım’ı (52) otel görevlileri kaldığı odada hareketsiz halde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldırım’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, şahsın cansız bedeni otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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