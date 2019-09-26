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Otel odasında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 13:27 | Son Güncelleme

Erzincan’da Muzaffer Demirel adlı bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu.Olay, Erzincan merkez Karaağaç Mahallesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi.

Erzincan’da Muzaffer Demirel adlı bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Olay, Erzincan merkez Karaağaç Mahallesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, otelde kalan 58 yaşındaki Muzaffer Demirel’den haber alamayan otel çalışanları ağır bir kokunun gelmesi üzerine odaya girdi. Şahsın yatağında hareketsiz halde yattığını gören görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan muayenede, Demirel’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Demirel’in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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