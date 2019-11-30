HABER

Otel odasındaki sesten korkan kadın bankanın balkonunda mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 23:29 | Son Güncelleme

Bursa'da kaldığı otel odasında bazı sesler duyarak pencereden kaçan ve binaların çatılarından geçerek bir bankanın balkonunda mahsur kalan kadını, itfaiye kurtardı

Bursa'da, konakladığı otel odasındaki sesten korkarak pencereden kaçan kadın, bir bankanın balkonunda mahsur kaldı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesindeki bir otele yerleşen M.O. (47) odada bazı sesler duydu.

Bunun üzerine korkan kadın, odanın penceresinden çıkarak yan tarafta bulunan başka bir binanın çatısına çıktı.

Yan yana binaların çatılarından geçerek Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ikinci katındaki balkona çıkan kadın, cep telefonunun şarjı bittiği için yetkililerden yardım isteyemedi.

Uzun süre balkonda bekleyen M.O'yu bölgede devriye gezen gece bekçileri fark etti.

Bekçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, M.O'yu bulunduğu yerden kurtardı. Ekipler, bankanın balkon kapısının açık olup olmadığını da kontrol etti.

İtfaiyenin geldiğini gören kadın, mahsur kaldığı balkonda sevinçten dans etti.

M.O, polis ekiplerince ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunduYalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Ordu'da çıkan silahlı kavgada 2 kardeşten biri öldü, biri yaralıOrdu'da çıkan silahlı kavgada 2 kardeşten biri öldü, biri yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balkon mahsur kalma

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye 1 kişiye çıktı

Büyük ikramiye 1 kişiye çıktı! İşte kazandıran numaralar

İranlı istihbarat görevlisinin öldürülmesine ilişkin tutuklama talebi

İranlı ajanın öldürülmesine ilişkin 7 kişiye tutuklama talebi

40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

Son dakika! Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Ayşe Tuba Arslan öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunmuştu! HSK inceleme başlattı

HSK, Ayşe Tuba Arslan'ın ölümünde ihmal iddiasını inceleyecek

Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu

Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.