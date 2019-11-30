Otel odasından binaların çatılarından geçerek kaçtı! Ekipleri görünce sevinçten dans etti!

Bursa'da, konakladığı otel odasındaki sesten korkarak pencereden kaçan kadın, bir bankanın balkonunda mahsur kaldı.
Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesindeki bir otele yerleşen M.O. (47) odada bazı sesler duydu.
Bunun üzerine korkan kadın, odanın penceresinden çıkarak yan tarafta bulunan başka bir binanın çatısına çıktı.
Yan yana binaların çatılarından geçerek Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ikinci katındaki balkona çıkan kadın, cep telefonunun şarjı bittiği için yetkililerden yardım isteyemedi.
Uzun süre balkonda bekleyen M.O'yu bölgede devriye gezen gece bekçileri fark etti.
Bekçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, M.O'yu bulunduğu yerden kurtardı. Ekipler, bankanın balkon kapısının açık olup olmadığını da kontrol etti.
İtfaiyeyi görünce göbek atan Makbule O., müzik olmadan dans edemediğini belirterek kendi telefonuyla şarkı açmaya kalktı. Kendi telefonundan müzik açamayan Makbule O. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına şarkı açmalarını söyledi.
İtfaiye ekipleri, sepetli araç ile Makbule O.’nun bulunduğu balkona çıktı. Balkondan sepetli merdiven yardımıyla kurtarılan Makbule O., aşağıya indirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Öte yandan meraklı vatandaşlar, yaşanan olayı film gibi izledi.
Makbule O., "Yaklaşık 1 saattir buradayım. Mahsur kaldım. Otelde konaklıyorum biri odamın kapısını zorlayınca balkona çıktım. Kaçmak için balkondan balkona atladım geldim burada mahsur kaldım. İtfaiye gelip beni kurtarınca çok mutlu oldum" dedi.(AA-DHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum