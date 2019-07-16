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Otel önünde çanta çalan Dominikli hırsız böyle kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:39 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY'de otel önünde bir kişinin çantasını çalan Dominikli hırsız yolda kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı.

İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY'de otel önünde bir kişinin çantasını çalan Dominikli hırsız yolda kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, Dominikli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Dominikli Esqueda G.'ye yardım eden Kübalı arkadaşı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı. Olay 6 Temmuz'da Bakırköy'de bulunan bir otelin girişinde meydana geldi. Dominik Cumhuriyeti uyruklu Esqueda G. otel önünde bekleyen Onur. D.'nin çantasını alarak uzaklaştı. Şüpheli daha sonra kendisinin bekleyen araca binerek kaçtı. Onur D. çantasını bulamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler otelin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde Onur D.'nin çantasının çalındığı, çalanın da Dominik Cumhuriyeti uyruklu Esqueda G. olduğu tespit edildi. Polis, Esqueda G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Esqueda G.'nin otel önünden binerek uzaklaştığı otomobili Esenyurt, Kıraç'ta buldu. Aracın içinde bulunan Küba uyruklu Almeida R.(38) gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunda Almeida R.'nin aracı kiralarken Esqueda G.'nin yanında olduğu ve 'uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti'nden arandığı tespit edildi. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Almeida R. 'uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti'nden tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polisin Esqueda G. için arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Dominikli Esqueda G.'nin Onur D.'nin çantasını çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Esqueda G.'nin elindeki çantayla otelden uzaklaştığı görülüyor. Esqueda G. daha sonra yanına yanaşan otomobile binerek, uzaklaşıyor.

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