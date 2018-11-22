Otel servisi şarampole devrildi: 14 yaralı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, bir otele ait personeli taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı. Kaza, saat 07.00 sıralarında D400 karayolunun Serik'e bağlı Kadriye kavşağı yakınlarında meydana geldi. Belek turizm merkezindeki bir otelin personelini taşıyan Ümit Genç, yönetimindeki midibüsün direksiyon kontrolünü yitirdi. İçerisinde 32 kişinin bulunduğu midibüs, yoldan çıkarak şarampole devldildi, yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişi, araçtan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Serik ve Antalya'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

