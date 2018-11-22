HABER

Otel servisi şarampole devrildi: 14 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 10:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, bir otele ait personeli taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, bir otele ait personeli taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı. Kaza, saat 07.00 sıralarında D400 karayolunun Serik'e bağlı Kadriye kavşağı yakınlarında meydana geldi. Belek turizm merkezindeki bir otelin personelini taşıyan Ümit Genç, yönetimindeki midibüsün direksiyon kontrolünü yitirdi. İçerisinde 32 kişinin bulunduğu midibüs, yoldan çıkarak şarampole devldildi, yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişi, araçtan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Serik ve Antalya'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sevişme sahnelerini gördüklerinde şoke oldular!Sevişme sahnelerini gördüklerinde şoke oldular!
Taylandlı turisti taciz eden taksiciye büyük şok! 36 yıla kadar hapis istemi...Taylandlı turisti taciz eden taksiciye büyük şok! 36 yıla kadar hapis istemi...
Silvan'da PKK'nın kullandığı 7 mağara ve 5 sığınak bulunduSilvan'da PKK'nın kullandığı 7 mağara ve 5 sığınak bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

MHP'li Enginyurt: Kırdığım telefon iPhone değildi, demoydu

MHP'li Enginyurt: Kırdığım telefon iPhone değildi, demoydu

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Süper Lig'de Rooney bombası!

Süper Lig'de Rooney bombası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kangal köpeğinin fiyatını duyan şaşıp kalıyor! Günde 7 kilo et yiyor

Kangal köpeğinin fiyatını duyan şaşıp kalıyor! Günde 7 kilo et yiyor

Taylandlı turisti taciz eden taksiciye büyük şok! 36 yıla kadar hapis istemi...

Taylandlı turisti taciz eden taksiciye büyük şok! 36 yıla kadar hapis istemi...

Damlalarda Ankara

Damlalarda Ankara

Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor!

Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor!

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Sokakta çırılçıplak yürüdü! Gören şaşkına döndü

Sokakta çırılçıplak yürüdü! Gören şaşkına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.