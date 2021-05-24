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Otel terasındaki doğum günü partisine polis baskını

24.05.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda bir grup otelin teras katında koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak meşaleli doğum günü partisi düzenledi. Maske bile takmayan grubun içe içe eğlendiği, şampanya patlatılıp alkol, nargile ve sigara kullandığı anlar kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından baskın yapılan terastaki çok sayıda kişiye cezai işlem uygulandı.

Otel terasındaki doğum günü partisine polis baskını

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle eğlence mekanlarının faaliyetlerine ara verilmişti. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Gümüşsuyu’ndaki bir otelde meşaleli doğum günü partisi düzenlendiği ihbarını aldı.

TEDBİRLERİ HİÇE SAYDILAR

İhbarı değerlendiren ekipler, otelin teras katında çok sayıda kişinin maske bile takmadan iç içe, yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlendiğini gördü. Polis ekipleri bunun üzerine eğlenceyi sonlandırarak işletmeye ve içeridekilere “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” maddesinden idari işlem uyguladı.

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KAMERALARA YANSIDI

Alkol, sigara ve nargilenin de kullanıldığı ve şampanyanın patlatıldığı görülen mekan yapılan işlemlerin ardından boşaltıldı.

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Grubun eğlendiği anlar ise kameralara yansıdı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) polis Beyoğlu

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