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Otel yangınında alevlerin ortasında 15 kişiyi kurtaran kahraman doktor: Türkiye Prof. Dr. Emre Durdağ'ın hikayesini konuşacak

24.01.2025 11:15
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Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
24.01.2025 11:15
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Kartalkaya yangın faciasında 78 kişinin can vermesine yol açan ihmaller zinciri tartışılırken ortaya bir kahramanlık hikayesi çıktı. Misafir olarak kaldığı otelde, gece yarısı karanlığında alevlerin ortasında ailesiyle birlikte 15 kişiyi kurtaran Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Emre Durdağ'ın özveri ve çabası takdire şayan!

Grand Kartal Otel mezarlığa dönüşmeden önce ailesiyle tatil yapmak için Kartalkaya'ya giden onlarca kişiden biriydi doktor Emre Durdağ. Bozuk yangın alarmı, yapının içindeki yangın merdiveni derken birçok ihmal facianın büyümesine yol açınca Durdağ meslek hayatında olduğu gibi can kurtarmaya devam etti.

"7 KATTAKİ ODALARINDAN ÇARŞAFLARI İP YAPARAK KURTULDULAR"

Durdağ'ın yangında 15 kişiyi kurtardığı hikaye sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşıma ve haberlere daha sonra Durdağ da yanıt verdi. Paylaşıma göre olaylar şöyle gelişti:

"Adana'da çalışan Beyin ve Sinir Cerrahi Prof. Dr. Emre Durdağ, eşi Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gülşen Durdağ, iki çocuğu ile birlikte oteldeydi. 7. kattaki odalarından çarşafları ip yaparak kurtuldular.

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DAĞCILIK EĞİTİMİNDEN YARARLANDI

Emre Bey daha önce "Dağcılık" eğitimi almıştı. Kendi ailesi ile birlikte 15 kişiyi kurtardı. Bunlar içinde çarşaf iple indirilen 5 yaşındaki bir çocuk da vardı. 14. sırada eşini indirmeye çalışırken ip koptu ve Gülten Hanım 4 metreden düştü ve bacağı kırıldı. Hastanede ziyaret etti. Dr. Emre artık inecek çarşaf ipin bile olmadığı bir durumda pencereyi açarak CO zehirlenmesinden korundu. Yetişen itfaiyenin merdiveni ile sonunda kurtuldu. İkisi de kahraman! Kutluyoruz."

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KAHRAMAN DOKTORDAN YANIT GELDİ: HİÇBİRİNİN HAKKINI ÖDEYEMEM

Adının geçtiği haberleri okuyan Prof. Dr. Emre Durdağ, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Alçakgönüllülüğüyle dikkat çeken Durdağ şunları söyledi:

"Değerli tanıdıklar, takipçiler, ismimin paylaşıldığı bazı haberleri okudum, abartılı olduğunu düşündüğüm yerler oldu, orada her anne baba evlatlarını kurtarmaya çalıştı. Sadece ben değil pek çok hekim ve sağlıkçı arkadaşım pek çok cana dokundu. Vatandaşlar birbirleri için canlarını tehlikeye attılar. Hiç tanımadığım kişiler bana su ve polar verdiler, hiç birinin hakkını ödeyemem. Bu tür haberler tek kişiye mal edilmemeli. Herkese güzel düşünceleri için teşekkür ederim, saygılar..."

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Otel yangını hakkında ne düşünüyorsunuz?

Prof. Dr. Emre Durdağ'ı kahraman olarak görüyorum.
Yangında yaşanan ihmallerin sorgulanması gerektiğini düşünüyorum.
Yangın anında gösterilen dayanışma çok önemliydi.
Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için önlemler alınmalı.

YANGINA İLİŞKİN İTFAİYE RAPORU HAZIRLANDI

Bu arada yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenen rapor tamamlandı. İtfaiye Müdürlüğünün AA tarafından aktarılan raporunda, Grand Kartal Otel'deki yangının ihbar ve ekiplerin çıkış saati 03.30, varış ve müdahale saati ise 04.24 olarak kayıtlara geçti.

Raporda, olayın nedenine ilişkin, "Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren otel personeli ve görgü şahitlerinin beyanı ile tarafımızca yapılan incelemeler sonucunda, yangının 4'üncü katta yer alan mutfak/restoran bölümünden başladığı belirlenmiştir." ifadesi yer aldı.

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Raporda, 3'üncü katın yangının başlangıç yeri olmadığı, yalnızca sirayete maruz kaldığı aktarıldı.

Binada tahribatın fazla olmasından dolayı kasıt unsuru gösterecek herhangi bir bulgu bulunamadığına dikkat çekilen raporda, yangın çıkış sebebinin bilirkişi tarafından değerlendirilmesi önerisinde bulunuldu.

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Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Olay yerine ulaşıldığında, Grand Kartal Otel'in alevli şekilde yandığı görüldü. Yangın tarafımızca söndürülmüştür. Otel ön cephesinden merdivenli araç ile 50'den fazla vatandaş bulundukları odaların camlarından alınarak tahliye edilmiştir. Binanın arka cephesine merdivenli araç ve arazöz girişi, karlı yol ve gevşek zemin sebebiyle mümkün olmadığından atlama yatağı ile 1 vatandaş kurtarılarak tahliye edilmiştir."

Binada lobi kısmından başlanarak tüm katlarda arama kurtarma çalışması yapıldığı aktarılan raporda, "Yangında otel binasının tamamı kullanılamaz hale gelmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Doktor kartalkaya kayak merkezi otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Doktor abim ve doktor ablama teşekkür eder insanların hayatlarını kurtardıkları için ayaklarına taş değmesin
bundan 12 yil once denizde bogulan birini kurtarmistim ,sonra ailesi tesekkur etti ,sonra yerel basindan biri gelecek röportaj yapacak seninle dediler ama kimse aramadi sormadi bile ,hatta kurtardığım kişi bile bana niye beni kurtardi bu hayattan biktim demiş, ulan bu dr un durumu ile benimki arasında komik bir fark var :)))
Tebbirleri alacaksın, teknoloji yi ve aklın gerektirdiği her şeyi kullanacaksın sonra takdiri ALLAH bırakacaksın.Basından ve Tv oturumlarından görüyoruz ki bunların hiç birini kanun boşluklarından dolayı belediye, bakanlık tam anlamı ile kullanmamış.Fakat feci olan kanunun net şekilde olamamasıdır.
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