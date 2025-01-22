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  4. Otel yangınında ölen Dilara defnedildi! Acılı ailesinin feryatlarına yürek dayanmadı... Kahreden detay ortaya çıktı

Otel yangınında ölen Dilara defnedildi! Acılı ailesinin feryatlarına yürek dayanmadı... Kahreden detay ortaya çıktı

22.01.2025 17:49
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Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerden biri de Dilara Ermanoğlu oldu. Kızının ölüm haberini alan acılı baba hastane önünde kalp krizi geçirirken, genç kızın cenazesi memleketi Mardin’de defnedildi. Ailesinin feryatlarına yürek dayanmazken, kahreden detaylar da ortaya çıktı. Dilara'nın başka bir otelde çalışan babasının yanında olmak için yangının yaşandığı otelde işe başladığı belirtildi. Acılı baba, "Gelmesini istememiştim. ‘Sana göz kulak olmak için geleceğim’ demişti” dedi.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal otelde çıkan yangın Türkiye'nin yüreğini yaktı. 76 kişi yangında hayatını kaybederken, ülke genelinde 1 günlük yas ilan edildi. Yangında hayatını kaybedenlerden biri de 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu oldu.

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KAHREDEN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Genç kız memleketi Mardin'de toprağa verilirken, ailesinin cenaze sırasındaki feryatlarına yürek dayanmadı. Öte yandan Ermanoğlu'nun ölümünün ardından kahreden detaylar da ortaya çıktı.

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KIZININ VEFATININ ARDINDAN KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Kızının ölüm haberini alan Hasan Ermanoğlu, otopsi işleminin yapıldığı hastanenin önünde beklediği sırada kalp krizi geçirmiş ve tedaviye alınmıştı. Tedavisinin ardından cenazeye katılan acılı baba olay günü yaşadıklarını anlattı.

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"AŞAĞI ATLAMIŞ, MÜDAHALE EDİLİYORDU AMA BİR ŞEY YAPAMADILAR"

Kendisinin başka bir otelde çalıştığını aktaran baba Ermanoğlu, "O başka bir oteldeydi. Oranın revirinde hemşirelik yapıyordu. Saat 03.30 civarında yangın çıkmış. Saat 04.00’te ben haberini aldım. Oraya gidene kadar çocuk aşağı atlamıştı. Ambulansın içinde müdahale ediliyordu ama bir şey yapamadılar. Hatırladığım kadarıyla 12’nci katındaydı" dedi.

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BABASINDAN KENDİLERİNİ PİKNİĞE GÖTÜRMESİNİ İSTEMİŞ

Bir gün önce kızının yanına geldiği belirten Ermanoğlu, "Diğer arkadaşıyla gelip ‘Baba bizi Mart’ta pikniğe götür’ dedi, ‘Tamam, götürürüm sizi’ dedim. Öyle bir aramızda muhabbet geçmişti. 35-40 gündür orada çalışıyordu. Dilara’yı tanımak lazım. Daha önce çalıştığım oteldeydi, sonra oraya geçti. Çatı katında bir yer vermişlerdi ona" şeklinde konuştu.

"'SANA GÖZ KULAK OLAMK İÇİN GELECEĞİM' DEMİŞTİ"

Kendisinin kalp rahatsızlığı olduğunu ve kızının kendisi için oraya geldiğini de söyleyen baba Ermanoğlu, "Ben gelmesini istememiştim. ‘Sana göz kulak olmak için geleceğim’ demişti. 2023’te mezun olmuştu. Atanması olmadığı için gelmişti çalışmaya. Kıbrıs’ta okumuştu” dedi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu Mardin
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