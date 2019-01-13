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Otelde baca yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 14:19 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Hopa ilçesinde 5 katlı otelde bacadan çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Otelde baca yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

Hayati AKBAŞ/HOPA (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Hopa ilçesinde 5 katlı otelde bacadan çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, dumandan etkilenen 2'si kadın 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Hopa ilçesi İnönü Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir otelin çatısındaki kalorifer bacasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri ve otel yönetimi itfaiyeden yardım istedi. Otelde kalan müşteriler, personel tarafından tahliye edilirken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürlürken, üst katlarda mahsur kalan 3 kişi de uzatılan merdivenle kurtardı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Otelin bazı odalarının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

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Otelde baca yangınında 3 kişi dumandan etkilendiOtelde baca yangınında 3 kişi dumandan etkilendiOtelde baca yangınında 3 kişi dumandan etkilendiOtelde baca yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

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