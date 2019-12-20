Otelde bulunan 7 kilo altının sahte olduğu ortaya çıktı

Şanlıurfa’da 5 yıldızlı bir otelin odasında bulunan 2 bin 280 adet altın görünümlü metal paranın sahte olduğu ortaya çıktı.

Kent merkezinde yönetimi el değiştiren bir otel, geniş kapsamlı bakım ve onarıma alındı. Otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Közü ile İbrahim Sargıcı, temizlik yaptıkları bir odanın gardırobunun üst kenarına gizlenmiş altın paraları fark etti. Temizlikçiler, parayı bulduklarını hemen otel yöneticilerine söyledi. Otel yönetimi de durumu polis ekiplerine bildirdi. 2 bin 280 adet altın görünümlü metal para, polise teslim edildi. Polis tarafından tutanakla teslim alınan altınlarla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan ilk incelemede, yaklaşık 7 kilogram ağırlığındaki altın görünümlü metal paraların sahte olduğu anlaşıldı. Polisin konuyla ilgili incelemesi sürüyor.

