HABER

Otelde bulunan 7 kilo altının sahte olduğu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 14:56 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da 5 yıldızlı bir otelin odasında bulunan 2 bin 280 adet altın görünümlü metal paranın sahte olduğu ortaya çıktı.Kent merkezinde yönetimi el değiştiren bir otel, geniş kapsamlı bakım ve onarıma alındı.

Şanlıurfa’da 5 yıldızlı bir otelin odasında bulunan 2 bin 280 adet altın görünümlü metal paranın sahte olduğu ortaya çıktı.
Kent merkezinde yönetimi el değiştiren bir otel, geniş kapsamlı bakım ve onarıma alındı. Otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Közü ile İbrahim Sargıcı, temizlik yaptıkları bir odanın gardırobunun üst kenarına gizlenmiş altın paraları fark etti. Temizlikçiler, parayı bulduklarını hemen otel yöneticilerine söyledi. Otel yönetimi de durumu polis ekiplerine bildirdi. 2 bin 280 adet altın görünümlü metal para, polise teslim edildi. Polis tarafından tutanakla teslim alınan altınlarla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan ilk incelemede, yaklaşık 7 kilogram ağırlığındaki altın görünümlü metal paraların sahte olduğu anlaşıldı. Polisin konuyla ilgili incelemesi sürüyor.

'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu 'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu
Silopi'de lösemi hastaları için gökyüzüne balon bırakıldıSilopi'de lösemi hastaları için gökyüzüne balon bırakıldı
Uludağ'da ölen Efe Sarp, son yolculuğuna uğurlandıUludağ'da ölen Efe Sarp, son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de garip olay... Sabah saat 04.00’da bebek arabasını kontrol eden polis şoke oldu

Sabah 04.00'te yaşandı... Bebek arabasını görünce şoke oldu

Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet Ramazan Bayramı tarihlerini açıkladı

Ramazan Bayramı ne zaman?

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

'Cezaevinde isyan' ihbarı yapıldı, gerçek bambaşka çıktı

'Cezaevinde isyan' ihbarı yapıldı, gerçek bambaşka çıktı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığın'da arka kapıya tabela asılmasına tepki geldi

Yer: HDP Diyarbakır İl Başkanlığı... Bu tabelaya tepki yağdı

150 yıllık evde kahve kullanarak resim yapıyor

150 yıllık evde kahve kullanarak resim yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.