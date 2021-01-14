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Otel’de çalışan kat görevlisi, yastık altında bulduğu 10 bin doları sahibine teslim etti

14.01.2021 09:19 | Son Güncelleme:
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Güngören’de otelde kat görevlisi olarak çalışan Emre Erdoğan odada temizlik yaptığı sırada yastık altında 10 bin dolar buldu.

Güngören’de otelde kat görevlisi olarak çalışan Emre Erdoğan odada temizlik yaptığı sırada yastık altında 10 bin dolar buldu. Otel yönetimi odadan çıkış yapan Iraklı iş adamı Ali Zubair’e ise uzun uğraşlar sonucu ulaştı. Parasını teslim alan Zubair, otel çalışanlarına teşekkür etti.
Olay Güngören’de bir otelde meydana geldi. Geçtiğimiz salı günü konaklamak için otele gelen Iraklı iş adamı 37 yaşındaki Ali Zubair, Çarşamba sabahı otelden çıkış yaptı.
Zubair’in odasını temizleyen kat görevlisi Emre Erdoğan, yastığın altında bir poşetin olduğunu fark etti. Poşeti açan Erdoğan, içerisinde para dolu olduğunu görünce vakit kaybetmeden otel yönetimine gitti. Otelde yarı zamanlı olarak çalışan Erdoğan, maaşının onlarca katı olan parayı, yönetime teslim etti. Otel çalışanları vakit geçmeden paranın sahibine ulaştı. Büyük mutluluk ve şaşkınlık yaşayan Ali Zubair’in o anlarını otel çalışanları cep telefonlarıyla kaydetti.
Türkiye’ye gelmeden önce önyargılı olduğu için pişman olduğunu söyleyen Ali Zubair, “Çok mutluyum böyle insanların Türkiye’de olduğunu bilmiyordum. İnsanlar söylüyordu Türkiye çok tehlikeli ama öyle çıkmadı. Allah razı olsun çok teşekkür ederim hepsi benim para. Benim için çok önemli bir para, bir iki yıl çalışsam o parayı yine toplayamazdım. Dışarı çıktığımda cebimde para yoktu, otele geldiğimde çalışan rahat ol dedi, senin para bende dedi gördüm çok mutlu oldum” dedi.

“Bana yakışanı yaptım”
Parayı bulan Emre Erdoğan doğru olanı yaptığını ifade ederek, “Ben şahsen üzerime düşeni yaptım ilk an gördüğümde para poşette bir kağıda sarılıydı. Kağıttakileri ben ilaç sandım elime aldığımda para vardı içinde direkt müdürümüze getirdim. Anlam ifade eden yüksek bir paraydı tabii, benim birçok hayalimi gerçekleştireceğim bir paraydı ama ben bana yakışanı yaptım” diye konuştu.

“Kendisini ödüllendireceğiz”
Otel sahibi Erhan Koyuncu personeliyle gurur duyduğunu belirterek, “Personelimizin takdire şayan bir davranışı var pandemi döneminde yüzde 10 doluluk oranında çalışmaya devam ettik işler azalmıştı. Kapanma noktasına gelmiştik. Şu süreçte bizlerin haricinde personelimizin daha büyük sıkıntıları vardı. İhtiyaç sahibi bir personelimizin bu davranışta bulunması takdire şayan biz kendisini ödüllendireceğiz. Çok şükür ki böyle personellerimiz var böyle olmalı zaten” şeklinde konuştu.
O anlar kamerada
Görüntülerde parasını unutan kişi otelden ayrılıyor. Bir süre sonra kat görevlisi kaldığı odasına giriyor. Paraları bulan kişi daha sonra resepsiyona gelerek müdürüne paraları teslim ediyor. Paraları alan otel görevlisinin de aldığı dolarları saydığı görülüyor.

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