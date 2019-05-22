Otelde çıkan yangın korkuttu

Eskişehir kent merkezinde bir otelde meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre yangın, Sivrihisar-1 Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde otelin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede tüm mutfağı sararken, otelin son katından çıkan yoğun dumanlar çevredekilerde paniğe neden oldu. Otelde bulunanlar kısa sürede dışarı çıkarılırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otelin son katında çıkan yangına müdahale eden ekipler, alevleri daha da büyümeden söndürdü. Polis ekipleri de herhangi bir olası patlamaya karşı olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek olası başka bir olayın önüne geçti.

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

