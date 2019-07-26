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Otelde dehşet saçan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 18:28 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin genel müdürünü, genel müdür yardımcısını ve güvenlik müdürünü silahla vurarak yaralayan şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Gümbet Mahallesi’nde dün sabah 5 yıldızlı bir otelde meydana gelen olayda, otelin SPA bölümünü işleten Hüseyin Ö., SPA merkezinde yabancı uyruklu sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesiyle otel yönetimi tarafından uyarıldı.

Otelde dehşet saçan şahıs tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin genel müdürünü, genel müdür yardımcısını ve güvenlik müdürünü silahla vurarak yaralayan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Gümbet Mahallesi’nde dün sabah 5 yıldızlı bir otelde meydana gelen olayda, otelin SPA bölümünü işleten Hüseyin Ö., SPA merkezinde yabancı uyruklu sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesiyle otel yönetimi tarafından uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeden işçileri çalıştırmaya devam eden Hüseyin Ö.’nün çalışanları otele alınmadı. Sabah otele gelen Hüseyin Ö., otel yetkilileri toplantı yaptığı sırada silahla toplantı salonunu bastı. Otel yetkilileriyle tartışmaya başlayan Hüseyin Ö, silahını Genel Müdür Melih Alemdar’ın göğsüne doğru uzattı. Saldırganın silahı tutukluk yapınca Alemdar silaha uzanarak indirmesini söyledi. O sırada silahını ateşleyen Hüseyin Ö., Alemdar’ı baldırından vurdu. Saldırıda otelin müdür yardımcısı Fikret Dinler ve Güvenlik Müdürü Onur Pelit’te yaralandı. Saldırgan daha sonra toplantı salonundan çıktı. Kapı önündeki güvenlik görevlilerinin durdurmaya çalıştığı Hüseyin Ö., otel önündeki güvenlik kulübesine ateş etmeye başladı. Bir süre sonra silahını başkasına veren Hüseyin Ö., polis ekiplerince olay yerinin 100 metre ilerisinde yakalandı.
3 kişiyi silahla yaralayan Hüseyin Ö. ile olayla ilgisi oldukları belirtilen N.D. ve I.S. gözaltına alındı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlılardan Hüseyin Ö. tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otelde dehşet saçan şahıs tutuklandı

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