HABER

Otelde ele geçen uyuşturucuyla ilgili 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 21:05 | Son Güncelleme

Samsun’da bir otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van’dan Samsun’da piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde getirildiği bilgisi alınması üzerine İlkadım ilçesinde bulunan bir otele operasyon düzenledi.

Otelde ele geçen uyuşturucuyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Samsun’da bir otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van’dan Samsun’da piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde getirildiği bilgisi alınması üzerine İlkadım ilçesinde bulunan bir otele operasyon düzenledi. Otelde yapılan aramada 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin kalmış oldukları odalarda yapılan aramada 327,05 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda Van’dan geldikleri anlaşılan 3 şüpheliyle bağlantılı oldukları tespit edilen Samsun’da bulunan 2 şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı.
Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 1’i kadın 5 zanlı, polisteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. 1 kişi savcıya ifade verdikten sonra, 1 kişi ise nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

PARTNERÖnce Mahsun, sonra Özcan Önce Mahsun, sonra Özcan
Öğrenci yurdu yakınına bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldıÖğrenci yurdu yakınına bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı
TBBM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da açılış yaptı, tapu dağıttıTBBM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da açılış yaptı, tapu dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Müjdeyi belediye başkanı vermişti! Artık 1 TL olacak

Müjdeyi belediye başkanı vermişti! Artık 1 TL olacak

AK Parti Sözcüsü duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

AK Parti Sözcüsü duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

G.Saray-Trabzon maçına damga vurmuştu! Hakemliği resmen bitti

G.Saray-Trabzon maçına damga vurmuştu! Hakemliği resmen bitti

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş açıklaması!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan’dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Erdoğan’dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

İletişim Başkanlığı’ndan ’veto’ açıklaması

İletişim Başkanlığı’ndan ’veto’ açıklaması

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Uludağ'da kaybolan 2 dağcıya ilişkin açıklama

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

İBB'nin Basın Koordinatörü Süleyman Sarılar oldu

İmamoğlu'ndan yeni hamle! İBB'de 2 atama daha

Eşini darp edip üzerine kaynar su döküp yaktı

Korkunç olay! Önce darp etti sonra kaynar suyla yaktı

Ankara'da kan donduran cinayet! Cesedi böyle bulundu

Ankara'da kan donduran cinayet! Cesedi böyle bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.