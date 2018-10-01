Otelde fenalaşan Rus turist öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesine tatile gelen Rus turist Rustan Apanaev (53) fenalaşarak götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Manavgat’ın Çolaklı turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otele eşiyle tatile gelen Rus uyruklu Rustan Apanaev, dün öğle saatlerinde rahatsızlandı. Eşinin haber vermesi üzerine otele gelen sağlık ekibi tarafından özel bir hastaneye götürülen Rustan Apanaev, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Rustan Apanaev'in cenazesi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.



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