Otelde fenalaşan Rus turist öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesine tatile gelen Rus turist Rustan Apanaev (53) fenalaşarak götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Manavgat’ın Çolaklı turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otele eşiyle tatile gelen Rus uyruklu Rustan Apanaev, dün öğle saatlerinde rahatsızlandı. Eşinin haber vermesi üzerine otele gelen sağlık ekibi tarafından özel bir hastaneye götürülen Rustan Apanaev, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Rustan Apanaev'in cenazesi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!
Pansiyonda iğrenç olay! Erkeklerle ilişkiye girip...
Kağıthane'de akılalmaz olay!
Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!
Meclis'te sürpriz görüşme! İYİ Partili isim de katıldı
Bedelli askerlikte yeni gelişme! Öğretmenlere müjdeli haber geldi
Sütyenli klip çeken Kırgız şarkıcı: Ölüm tehditleri alıyorum
Son dakika! Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan belli oldu
Çöpe atmadı, saatlerce uğraştı! Dönüştüğü şey inanılmaz
iPhone XS ve XS Max için kötü haber: Toplatılabilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum