Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam... O anları sosyal medyada anlattı

Kardelen Kamişli isimli genç kız, iş için gittiği Kırıkkale'de yerleştiği otel odasında gece yarısı uyandığında yatağında tanımadığı bir kişinin oturduğunu belirterek, o geceki korkulu anları sosyal medya hesabı Twitter'dan anlattı. Elektrik ve elektronik mühendisi olduğunu belirten Kamişli, emniyete giderek şahıstan şikayetçi olduğunu bildirdi. Kardelen Kamişli, yaşadıklarını sosyal medya hesabında şöyle anlattı:

"Pazartesi günü 18.30 sularında otele giriş yaptım. Markete gidip geldiğimde kapılarda bulunan ve her oda için ayrı ayrı verilen kartlı geçiş sisteminde herhangi bir problem yaşamadan odama çıkış ve giriş yaptım. İşlerimi halledip 01.00 civarında uyudum. Saat 02.40 - 02.50 civarında bir anda uyandım ve yatağımda daha önce hiç tanımadığım ve görmediğim bir adamın oturup bana baktığını gördüm. Ne kadar süredir orada olduğu hakkında bir bilgim olmamakla beraber gözlerimi açtığımda şahsın beni izlediğini gördüm. Anın şoku ve korkusuyla ‘Sen kimsin, burada ne işin var?’ diye bağırdım fakat yaşadığım korkudan dolayı olduğum yerden kalkamadım."