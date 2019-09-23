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Otelde rahatsızlanan 76 yaşındaki Rus turist öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 18:01 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde kaldığı otelde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki Rus kadın turist hayatını kaybetti.Rusya’dan tatil için Alanya’ya gelen Valentina Kozulin (76), ailesiyle beraber ilçedeki bir otele yerleşti.

Antalya’nın Alanya ilçesinde kaldığı otelde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki Rus kadın turist hayatını kaybetti.
Rusya’dan tatil için Alanya’ya gelen Valentina Kozulin (76), ailesiyle beraber ilçedeki bir otele yerleşti. Dün akşam kaldığı odada aniden fenalaşan Kozulin, otel yetkilerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Kozulin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rus turistin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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