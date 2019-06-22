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Otelde rastgele ateş eden saldırgan polis tarafından gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 23:56 | Son Güncelleme

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde etrafa rastgele ateş eden saldırgan, polis tarafından suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Muratpaşa ilçesinin Kızıltoprak Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde etrafa rastgele ateş eden saldırgan, polis tarafından suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Muratpaşa ilçesinin Kızıltoprak Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi açıklanmayan ve bir süre önce oteldeki işine son verildiği iddia edilen saldırgan, otele gelip rastgele çevreye ateş etti. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın otelde çalışan B.B. isimli bir çalışanla tartıştığı ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yanında getirdiği av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş ettiği ileri sürüldü.

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