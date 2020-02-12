HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Otelde şoke eden olay! Müşteri, temizlikçi kadını asansörün dışına fırlattı

Otelde şoke eden olay! Müşteri, temizlikçi kadını asansörün dışına fırlattı

İLGİNÇ HABERLER  | 12.02.2020 14:09 | Son Güncelleme

Rusya’da bir otel müşterisi asansörde temizlik yapan kadını asansörün dışına fırlattı. Olay anı otelin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da otelde çalışan temizlik işçisi kadın asansörü temizlerken bir otel müşterisi asansöre girdi. Müşteri, saniyeler içerisinde kadını kollarından tuttuğu gibi asansörün dışına fırlattı. Sert bir şekilde asansörün dışına fırlayan kadın kafasını ahşap bir duvara vurarak yere serildi. Kadına otel çalışanlarının yardım ettiği öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Otel yöneticilerinin polise haber vermesinden sonra otelin güvenlik kameralarını inceleyen polisler, saldırgan otel müşterisini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken saldırı görüntüleri hem Rus basınında hem de sosyal medyada geniş yer buldu. Görüntüyü izleyenler saldırgana büyük tepki gösterdi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
PARTNER Tosuncuk Mehmet Aydın ile ilgili bomba iddia! Eğer doğruysa... Tosuncuk Mehmet Aydın ile ilgili bomba iddia! Eğer doğruysa...
İtfaiye tarafından böyle kurtarıldıİtfaiye tarafından böyle kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya otel kadın asansör

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personel alıyoruz

Hamile olduğu anlaşılınca...

Hamile olduğu anlaşılınca...

Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çocukları kurban etmişler! Kalıntılarını bulmuşlardı

Çocukları kurban etmişler! Kalıntılarını bulmuşlardı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanadına balıkçı iğnesi takılan martı itfaiye tarafından böyle kurtarıldı

İtfaiye tarafından böyle kurtarıldı

'Böylesini daha önce hiç görmemiştik!' İnanılmaz olay

'Böylesini daha önce hiç görmemiştik!' İnanılmaz olay

Uyku sırasında aldığımız kokular rüyalarımızı etkiler mi?

İlginç araştırma! Böyle bir rüya görüyorsanız...

İki metrelik kardan adamla şehir turu attı! O anları böyle kaydetti

Şaşırtan görüntü! Şehir turu attı

Alkollü sürücü, St. Petersburg meydanını birbirine kattı

Alkollü sürücü polisten kaçarken...

İnternette mancınık şaşkınlığı! Görenler şaka sandı ama...

İnternette mancınık şaşkınlığı! Görenler şaka sandı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.