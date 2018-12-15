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Oteldeki müşterilere ahşap oyma sanatı tanıtılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 12:23 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki termal otellere gelen müşterilere ahşap oymacılığı tanıtılıyor.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki termal otellere gelen müşterilere ahşap oymacılığı tanıtılıyor. Bu konuda eğitim alan Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, otellerde ahşap oyma performansı sergiliyor.

Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin 21 üyesi, 2 yıl önce 6 ay süren ahşap oymacılık kursuna katıldı. Kursiyerler Rumi tekniğiyle Osmanlı ve Selçuklu motiflerini ahşaba yansıtmayı öğrendi. Kurs sonrası öğrendiklerini uygulayan kursiyerler, ilçede bir dükkan kiralayarak burada ahşap oyma tekniğiyle yaptıkları çocuk beşiği, süs eşyaları ve oyuncak gibi birçok çalışmayı sergilemeye başladı. İlçedeki iki termal otelin yetkilileriyle anlaşan kursiyerler her hafta cuma akşamları bir otele giderek, burada hem yaptıkları ürünleri sergiliyor hem de ahşap oyma çalışması yapıyor. Ahşap oyma çalışmaları otel müşterilerinin yoğun ilgi çekerken, müşterilere ahşap oymacılık hakkında da bilgiler veriliyor.

Dernek Başkanı Ekrem Çavuş, "Otellerle ortak bir çalışma yapıp müşterilere canlı ahşap oyma sanatımızı sunalım istedik. Sandıklı'nın termal şehirden ibaret olmadığını, Sandıklı'da kültür ve sanata da ilgi ve alakanın olduğunu kültürel zenginliğimiz olan ahşap sanatını müşterilere gösterelim istedik. Bu amaçla iki termal otelimizle bir bağlantımız var. Cuma akşamları bu otellerimize gelerek canlı performans sergileyerek misafirlerimizin ahşap oyma sanatını canlı olarak sergiliyoruz" dedi.

Çalışmaları hakkında da bilgi veren Ekrem Çavuş, "Rumi desen üzerine kurs aldık. Bu desenler Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun kullandığı desenler. Ahşap oyuncaklar üzerine de çalışmamız var. İstiyoruz ki çocuklarımız plastik oyuncaklardan uzaklaşsın, kanserojen madde içermeyen, bizden olan oyuncaklarla büyüsün" diye konuştu.

Marmaris'ten tatile gelen emekli resim öğretmeni Sevgi Söylemez ise "Ben de resim yapıyorum. Az çok mimariden anlıyorum ama bence bu çalışma çok daha zor. Hem yaparken yaralanma durumu var. Efor sarf ediyorsun, eğiliyor ve doğruluyorsun, çok zor. Ben ahşabı seviyorum. Bu çalışmaları görünce daha çok sevdim" dedi.

Müşterilerden marangoz Mehmet Bahar da "Sanatsal bir işlem bu. Gerçekten güzel bir çalışma. Ürünler şaheser. Ustalık ve yıllar isteyen bir meslek. Kolay değil" diye konuştu.

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Oteldeki müşterilere ahşap oyma sanatı tanıtılıyorOteldeki müşterilere ahşap oyma sanatı tanıtılıyor
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