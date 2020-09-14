Oteldeki pitbull'ların saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne yapıldı

Olay, 5 Eylül'de Muratpaşa ilçesine bağlı Lara bölgesindeki bir apartta yaşandı. Gökhan Diker arkadaşı Musa Çevik (40) ile birlikte tatil için otele yerleşti. İki arkadaş aynı gün akşam saatlerinde gezinti yapmaya karar verdi. Gökhan Diker arkadaşından önce odasından inerek otelin bahçesinde beklemeye başladı. Bu sırada iddiaya göre apartın girişinde özel yaptırılan kafeslerde beslenen pitbull cinsi 2 köpek serbest kaldı ve Gökhan Diker'e saldırdı. Köpeklerle yaklaşık 10 dakika mücadele eden Gökhan Diker, kolundan, karnından ve bacaklarından ısırılarak, yaralandı. Gökhan Diker, durumu fark eden arkadaşı Musa Çevik sayesinde kurtuldu. Daha sonra yine arkadaşı tarafından özel araçla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Gökhan Diker'e burada yaralarına 40 dikiş atılarak 100 de iğne vuruldu. Diker, tedavisinin ardından taburcu olurken, işletme ve köpeklerin sahibi Y.Ş. hakkında polise giderek şikayetçi oldu.

40 DİKİŞ, 100 İĞNE

Yaşadığı olayı Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan Gökhan Diker, vücudunda bu saldırı nedeniyle 40 dikiş bulunduğunu ve 100 de iğne yapıldığını söyledi. Diker, "5 Eylül'de tatile gittim. Arkadaşımı otelin bahçesinde bekliyordum. Otelin köpeği olan 2 pitbull bir anda üzerime saldırdı ve vücudumun çeşitli yerlerini ısırdı. Otelin sahibi kafesinden köpekleri bıraktığı gibi üzerime saldırdılar. Yüzümü kolladım, yüzüme gelmesin diye. Arkadaşım 'Gökhan, Gökhan' diye bana seslenince bu sefer köpekler ona yöneldi, ben o şekilde kurtuldum. Bu bir çocuk ya da kadın olabilirdi ve ölebilirlerdi. Çok zor bir duruma geldim. Arkadaşım aşağı indi, beni kurtararak hemen arabaya aldı ve hastaneye gittik. Hastanede iğneler vuruldu. Vücuduma 100 tane, her bir dikiş yerime iğne vuruldu. Şu anda 40 tane de dikişim var" dedi.