HABER

Oteldeki yangın büyümeden söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 10:22 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin turizm bölgesi Karahayıt Mahallesi'ndeki 3 katlı butik otelin çatısında yangın çıktı.

Oteldeki yangın büyümeden söndürüldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin turizm bölgesi Karahayıt Mahallesi'ndeki 3 katlı butik otelin çatısında yangın çıktı. Otel boşaltılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Pamukkale'nin Karahayıt Mahallesi 142 Sokak üzerindeki 3 katlı butik otelin çatısında, saat 03.00 sıralarında yangın başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çatıdan 3'üncü kata sıçradı. Otel görevlileri, odalardaki yabancı müşterileri dışarı çıkartarak binayı tahliye etti. İhbar üzerine yangın yerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. 14 itfaiye aracı ile 37 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, yangın ihbarının ardından ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahale ettiklerini, yangının çevredeki binalara sıçramadan söndürüldüğünü, ölen ya da yaralanan olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlatı.

FOTOĞRAFLI

Oteldeki yangın büyümeden söndürüldüOteldeki yangın büyümeden söndürüldüOteldeki yangın büyümeden söndürüldü

PARTNERRezaletin böylesi! Herkesi böyle kandırmışRezaletin böylesi! Herkesi böyle kandırmış
Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısında (4)Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısında (4)
Alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 2 yaralıAlkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Tecavüze direnince infaz edildi! PKK kampında rezalet...

Tecavüze direnince infaz edildi! PKK kampında rezalet...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

Erkek erkeğe muhabbet birden değişince çıldırdı sonrası korkunç!

Erkek erkeğe muhabbet birden değişince çıldırdı sonrası korkunç!

Balıkçılardan heyecanlandıran keşif! Tesadüfen dinsel alan buldular

Balıkçılardan heyecanlandıran keşif! Tesadüfen dinsel alan buldular

Çok konuşulacak karar! Çilem Doğan akıllara geldi

Çok konuşulacak karar! Çilem Doğan akıllara geldi

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor

Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.