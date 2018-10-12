HABER

Oteldeki yangın büyümeden söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 10:53 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin turizm bölgesi Karahayıt Mahallesi'ndeki 3 katlı butik otelin çatısında yangın çıktı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin turizm bölgesi Karahayıt Mahallesi'ndeki 3 katlı butik otelin çatısında yangın çıktı. Otel boşaltılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Pamukkale'nin Karahayıt Mahallesi 142 Sokak üzerindeki 3 katlı butik otelin çatısında, saat 03.00 sıralarında yangın başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çatıdan 3'üncü kata sıçradı. Otel görevlileri, odalardaki yabancı müşterileri dışarı çıkartarak binayı tahliye etti. İhbar üzerine yangın yerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. 14 itfaiye aracı ile 37 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, yangın ihbarının ardından ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahale ettiklerini, yangının çevredeki binalara sıçramadan söndürüldüğünü, ölen ya da yaralanan olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlatı.

PARTNERUçakta tanışmışlardı... Ünlü oyuncu evlendi!Uçakta tanışmışlardı... Ünlü oyuncu evlendi!
Erkek erkeğe muhabbet birden değişince çıldırdı sonrası korkunç!Erkek erkeğe muhabbet birden değişince çıldırdı sonrası korkunç!
Otomobil TIR'a çarptı: Ak Partili mahalle sorumlusu hayatını kaybettiOtomobil TIR'a çarptı: Ak Partili mahalle sorumlusu hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı olayından acı haber!

İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı olayından acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bulaşıcı hastalıklardan ellerinizi yıkayarak korunun

Bulaşıcı hastalıklardan ellerinizi yıkayarak korunun

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Son dakika! Halkalı'da bir binada yangın çıktı!

Son dakika! Halkalı'da bir binada yangın çıktı!

Arda Turan ile Berkay kavgasına bomba yorum!

Arda Turan ile Berkay kavgasına bomba yorum!

Sahte doktor böyle yakalandı

Sahte doktor böyle yakalandı

Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.