HABER

Oteldeki yangın paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 15:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki bir otelin bodrum katında çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, yoğun duman nedeniyle tatilciler tahliye edildi.

Oteldeki yangın paniğe neden oldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki bir otelin bodrum katında çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, yoğun duman nedeniyle tatilciler tahliye edildi.
Türkler Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin disko- bar olarak kullanılan bodrum katında saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, yoğun duman nedeniyle tatilciler tahliye edildi. İtfaiyenin çalışmalarını tamamlamasının ardından tatilciler yeniden otele döndü.
Paniğe neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Oteldeki yangın paniğe neden oldu

Bu sütunlar asırlardır dönüyor!Bu sütunlar asırlardır dönüyor!
Denizli'deki kazada yaralanan anne ve kızı hastanede öldüDenizli'deki kazada yaralanan anne ve kızı hastanede öldü
25 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 4 kişi yaralı kurtarıldı25 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 4 kişi yaralı kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.