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Otelden alkol hırsızlığı iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 12:11 | Son Güncelleme

Antalya’da bir otelde 12 şişe alkol çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi’nde meydana geldi.

Otelden alkol hırsızlığı iddiası

Antalya’da bir otelde 12 şişe alkol çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yıldızlı bir otelde yapılan bar kontrolünde, 12 şişe çeşitli türlerde alkolün eksik olduğu fark edildi. Durum, İlçe Jandarma Komutanlığına bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler, yapılan araştırma sırasında çöpleri atmakla görevli garson tarafından götürülen çöplerin arasında 12 şişe alkol bulundu. Çöpleri taşıyan garson B.K., bu işi yapmasını bar şefi E.S. ve barmen N.A.’nın söylediğini, bulunan içkileri bu şahısların kendisine verip çöpe bırakması için baskı yaptığını ileri sürdü.
E.S. ve N.A. aynı otelde yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otelden alkol hırsızlığı iddiası

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