Otelden atılan üç Çinli turistin 'şovu' iki ülkeyi gerdi

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin vatandaşlarının insan haklarını ihlal etmekle suçladığı İsveç'ten resmi özür talep etti.

Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo'da 130 milyon kez izlenen videoda, otelden çıkarılan aile başlarında polis memurları beklerken kendilerini yerden yere atıyor ve "Cinayet. Bizi Kurtarın" diye bağırıyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre, olan olay 2 Eylül'de yaşandı.

3 kişilik Çinli aile, otele giriş saatinden önce geldi. Ailenin oğlu annesinin hasta olduğunu söyleyerek odalarına çıkmalarına izin verilmesini istedi.

Otel personeli odaların henüz hazır olmadığını söyleyerek ailenin lobide beklemesini istedi. Ancak Çinli ailenin şikayetlerini sürdürmesi üzerine polis çağrıldı.

DALAY LAMA'NIN ZİYARETİ



Çinli turistler otelin önünde yerlere yattı, çevredekilerden yardım istedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, olayı İsveç hükümeti nezdinde protesto etti. Bakanlık, Çin vatandaşlarına 'zalimce davranmakla' suçladığı polisin bu kişilerin hayatını 'ciddi şekilde tehlikeye attığını' öne sürdü.

Weibo'daki yorumlarda, İsveç polisinin Çin vatandaşarını aşağıladığı öne sürülürken, bazı yorumarda da 'maruz kalınan aşağılanmanın ailenin performansından da kötü" olduğu öne sürüldü.

Tibet'in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama'nın geçen hafta İsveç'e yaptığı ziyaret nedeniyle Çin'in tepkisine neden olmuştu.

Çin Dalay Lama'yı Tibet'i Çin'den ayırmaya çalışmakla suçluyor.

