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  4. Otelden çuval çuval eşya çalan şüpheli tutuklandı

Otelden çuval çuval eşya çalan şüpheli tutuklandı

16.03.2021 20:55 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otelden 75 bin TL değerinde avize, abajur ve 30 televizyon çaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otelden 75 bin TL değerinde avize, abajur ve 30 televizyon çaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Oteldeki hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Cumhuriyet Mahallesi Ananas Sokak üzerindeki bir otelden farklı tarihlerde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek piyasa değeri toplam 75 bin TL olan 72 abajur, avize ve 30 televizyonun çalındığını ve hırsızlık şüphelisinin M. A. (26) olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası şüpheliyi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaya olarak ilerlediği sırada yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsız azılı çıktı
Şüpheliye yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda 7 farklı suç dosyası olduğu ve 2 iş yerinden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.A.’nın girdiği otel odasından çıkarken çaldığı eşyaları çuvalla sırtında taşıdığı görülüyor.

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