Otelin 5'inci katından düşerek ölmüştü! Görgü tanığı: 4 çığlık sesi duydum

Ankara'da babaannesiyle yaşayan ve özel kolejde eğitim gören Gamze Açar, internette gördüğü iş ilanı için buluştuğu 3 kişi ile iş görüşmesi için buluştuktan sonra Kızılcahamam ilçesinde odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele götürüldü. Açar, geçen cumartesi günü sabaha karşı kaldığı odanın penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Gamze Açar'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Antalya'ya götürülerek toprağa verildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Açar'ın otelde görüşmeye gittiği sözde devre mülk şirketi çalışanları R.D., M.D., M.E.D., H.G. ve E.E. gözaltına alındı. Şüphelilerden olay sırasında odada bulunduğu belirlenen R.D., M.E.D. ile ifadesinde gece bir ara odaya uğradığını söyleyen M.D., 'cinsel saldırı' ve 'kasten öldürme' suçundan nöbetçi mahkemece tutuklandı. H.G. ve E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ODADAKİ TELEVİZYON KIRILMIŞ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Odada yapılan incelemede yerde kırık içki şişeleri, kırık tabaklar bulundu. Dağınık olan odada duvara sabitli olan televizyonun da kırık olduğu saptandı. Gamze Açar'ın, el çantasının yanında kıyafetlerini koyduğu başka bir çantasının daha olduğu, iki çantanın da otel odasında bulunduğu tespit edildi. Atladığı anda kıyafetlerinin üzerinde olduğu ve ayakkabılarının cesedine 2 metre mesafede aynı yerde bulunduğu tespit edildi.