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Otelin 5'inci katından düşüp ölmüştü! Gamze Açar davasında gelen rapor şoke etti

10.09.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da termal otelin 5'inci katından düşen ve hayatını kaybeden lise öğrencisi Gamze Açar için oluşturulan Adli Tıp raporunda balkondan düşmeden önce herhangi bir travmaya maruz kalıp kalmadığı konusunda tıbben değerlendirme yapılamadığı belirtildi. Ailenin avukatı, "Otopsi raporuna göre Gamze Açar'ın dirseklerinin ve bacaklarının iç kısmında ekimozlar olduğu, kafasında ise çoklu kırıklar bulunduğu tespit edilmişti. Bu rapor hiçbir soruya cevap vermiyor'' diyerek itiraz edeceklerini söyledi.

Otelin 5'inci katından düşüp ölmüştü! Gamze Açar davasında gelen rapor şoke etti

Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı, kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Açar'ın otelde görüştüğü ve kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı; Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 sanık hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 63'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki celsesinde sanıklardan Mehmet Doğan ve Emre Eker de adli kontrolle serbest kaldı.

Açar ailesinin avukatı Ali Fatih Çetin'in talebi üzerinde mahkeme, Gamze Açar'ın vücudunda oluşan kırık, ekimoz ve morlukların düşme öncesine mi ait olduğu, öncesine ait ise ne kadar süre öncesine ait olduğu ve Gamze Açar'ın kendisinin mi atladığı, başkası tarafından mı atıldığı ya da kaza sonucu mu düştüğü yönünde Adli Tıp Kurumu'nun tespitte bulunmasını istedi.

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TIBBEN DEĞERLENDİRME YAPILAMADI

Mahkemenin son 2 celsedir beklediği rapor, dosyaya girdi. Raporda, "Kişinin ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının olay yeri inceleme raporunda özellikleri kayıtlı yerden yüksekten düşme ile oluşmasının mümkün olduğu, yüksekten düşme eyleminin kişinin kendi iradesi ile mi, bir başkası ya da başkalarının etkisi ile mi ya da kazayla mı meydana geldiği, düşme eyleminden kısa bir süre önce ayrı bir travmaya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı oy birliğiyle mütalaa olunur" değerlendirmesi yapıldı.

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AVUKAT: İTİRAZ EDECEĞİZ

Açar ailesinin avukatı Ali Fatih Çetin, sordukları hiçbir soruya yanıt verilmeyen rapora itiraz edeceklerini söyledi. Çetin, "Otopsi raporuna göre Gamze Açar'ın dirseklerinin ve bacaklarının iç kısmında ekimozlar olduğu, kafasında ise çoklu kırıklar bulunduğu tespit edilmişti. Mahkemeden bu ekimoz ve çoklu kırıkların düşmeden öncesine mi ait olduğunun tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırmasını talep etmiştik. Gelen rapor ise vücudun tamamına yönelik bir değerlendirme içerip, bu durumun yargılama neticesinde tespit edilebileceği, tıbben tespit edilemeyeceği yönünde oldu. Yani Adli Tıp Kurumu bu dosyada da bir tespit yapmaktan kaçındı. Sadece son 3 yılda 30'dan fazla kadın yüksekten düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu bu şüpheli ölümlerin birçoğunda değerlendirme ve tespitten kaçındığı gibi Gamze Açar dosyasında da bir tespit yapmadı. Oysa Adli Tıp Kurumu raporunda düşme açısı ve düşme hızı yönünden değerlendirme yapılarak, düşmeden kaynaklanmayacak noktalarda oluşan ekimoz ve kırıklar da incelenerek maddi gerçeğin ortaya çıkmasına katkı sunacak şekilde bilimsel ve teknik görüş bildirmesi gerekiyordu" dedi.

(DHA)

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Gamze Açar
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