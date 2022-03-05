HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otelin 7'nci katından düşerek hayatını kaybetti! İstanbul'da Ebru Cizdam'ın sır ölümü

Otelin 7'nci katından düşerek hayatını kaybetti! İstanbul'da Ebru Cizdam'ın sır ölümü

05.03.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir otelde eşiyle kavga eden sonra da otelden çıkmak isterken eşi tarafından sürüklenerek tekrar otel odasına alınan Ebru Cizdam, otelin 7. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası koca tutuklanırken Ebru Cizdam bugün son yolculuğuna uğurlandı. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılırken tutuklanan kocanın ifadesinde "Onu indirmeye çalıştım ancak başarılı olamadım, aşağı düştü’’ dediği öğrenildi.

Korkunç olay, İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı. Eşiyle tartışan daha sonra da çıktığı otel odasına eşi tarafından sürüklenerek alınan Ebru Cizdam, 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu araştırılırken 41 yaşındaki Ebru Cizdam, bugün memleketi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anneleri Ebru Cizdam'ın tabutuna sarılan çocukları zor anlar yaşarken yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Tutuklanan Ebru Cizdam'ın kocası ifadesinde ise "Onu indirmeye çalıştım ancak başarılı olamadım, aşağı düştü’’ dediği öğrenildi.

7'NCİ KATTAN DÜŞTÜ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İddialara göre, yurt dışında yaşayan ancak kısa bir süre önce İstanbul’a gelen 41 yaşındaki Ebru Cizdam ve 42 yaşındaki eşi Özgür Aydoğan, Beşiktaş Ortaköy’de ünlü bir otele yerleşti. Genç çift, 2 Mart Çarşamba gecesi bir mekana gidip alkol aldıktan sonra birçok kez kavga etti. İlerleyen dakikalarda çift, kavga ederek otelin odasına girdiler ve burada da kavga etmeyi sürdürdüler. Kavga esnasında otel odasından çıkan kadın, eşi tarafından kısa süreli sürüklenerek tekrardan otelin odasına alındı. Daha sonra otelin 7’nci katından düşerek ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AW560274_05 (1)

KOCASININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş polisinin yaptığı detaylı çalışmada, kadın düştükten sonra eşinin hemen odadan çıktığı tespit edildi. Yüzünde boğuşma sonucu tırnak izleri de olduğu belirlenen şüpheli koca Özgür Aydoğan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aydoğan, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Odalarına çıktıklarında eşinin biraz hava alacağını söyleyerek terasa çıktığını ifadesinde anlatan şüpheli Aydoğan, "Onu merak ettim. Terasa baktığımda göremedim. Daha sonra onun çatıya çıktığını fark ettim. Onu indirmeye çalıştım ancak başarılı olamadım, aşağı düştü" dediği öğrenildi.

AW560274_01

ÇOCUKLARI ZOR ANLAR YAŞADI

Genç kadın Ebru Cizdam’ın cenazesi, otopsinin ardından memleketi Edirne’ye getirildi. Cizdam, Eski Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Buçuktepe Mezarlığı’nda son yolcuğuna uğurlandı. Cenazede annesinin tabutuna sarılan çocukları zor anlar yaşadı. Genç kadının yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.

AW560274_03

Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

AW560274_04

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2022?Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2022?
Ukrayna'dan 3. Dünya Savaşı yorumu! "Çoktan başladı, kimse görmüyor"Ukrayna'dan 3. Dünya Savaşı yorumu! "Çoktan başladı, kimse görmüyor"
Putin bunu beklemiyordu! Tek tek paylaştılarPutin bunu beklemiyordu! Tek tek paylaştılar
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İlçesi İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatı zammı böyle önlenecek!

Akaryakıt fiyatı zammı böyle önlenecek!

Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti!

Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti!

İntikam için geldik, sayımız artıyor

İntikam için geldik, sayımız artıyor

Son hali şoke etti! 'Yıllar silindir gibi ezmiş'

Son hali şoke etti! 'Yıllar silindir gibi ezmiş'

Görüntüler paylaşıldı! İşte Kiev yolundaki Rus birlikleri

Görüntüler paylaşıldı! İşte Kiev yolundaki Rus birlikleri

Cesedini parçalayıp yakmıştı! Kan donduran cinayet böyle çözüldü

Cesedini parçalayıp yakmıştı! Kan donduran cinayet böyle çözüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.