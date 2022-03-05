Otelin 7'nci katından düşerek hayatını kaybetti! İstanbul'da Ebru Cizdam'ın sır ölümü

Korkunç olay, İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı. Eşiyle tartışan daha sonra da çıktığı otel odasına eşi tarafından sürüklenerek alınan Ebru Cizdam, 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu araştırılırken 41 yaşındaki Ebru Cizdam, bugün memleketi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anneleri Ebru Cizdam'ın tabutuna sarılan çocukları zor anlar yaşarken yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Tutuklanan Ebru Cizdam'ın kocası ifadesinde ise "Onu indirmeye çalıştım ancak başarılı olamadım, aşağı düştü’’ dediği öğrenildi.

7'NCİ KATTAN DÜŞTÜ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İddialara göre, yurt dışında yaşayan ancak kısa bir süre önce İstanbul’a gelen 41 yaşındaki Ebru Cizdam ve 42 yaşındaki eşi Özgür Aydoğan, Beşiktaş Ortaköy’de ünlü bir otele yerleşti. Genç çift, 2 Mart Çarşamba gecesi bir mekana gidip alkol aldıktan sonra birçok kez kavga etti. İlerleyen dakikalarda çift, kavga ederek otelin odasına girdiler ve burada da kavga etmeyi sürdürdüler. Kavga esnasında otel odasından çıkan kadın, eşi tarafından kısa süreli sürüklenerek tekrardan otelin odasına alındı. Daha sonra otelin 7’nci katından düşerek ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KOCASININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş polisinin yaptığı detaylı çalışmada, kadın düştükten sonra eşinin hemen odadan çıktığı tespit edildi. Yüzünde boğuşma sonucu tırnak izleri de olduğu belirlenen şüpheli koca Özgür Aydoğan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aydoğan, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Odalarına çıktıklarında eşinin biraz hava alacağını söyleyerek terasa çıktığını ifadesinde anlatan şüpheli Aydoğan, "Onu merak ettim. Terasa baktığımda göremedim. Daha sonra onun çatıya çıktığını fark ettim. Onu indirmeye çalıştım ancak başarılı olamadım, aşağı düştü" dediği öğrenildi.

ÇOCUKLARI ZOR ANLAR YAŞADI

Genç kadın Ebru Cizdam’ın cenazesi, otopsinin ardından memleketi Edirne’ye getirildi. Cizdam, Eski Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Buçuktepe Mezarlığı’nda son yolcuğuna uğurlandı. Cenazede annesinin tabutuna sarılan çocukları zor anlar yaşadı. Genç kadının yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Kaynak: İHA

