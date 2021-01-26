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  4. Otelin 8. katından düşüp ölmüştü yeni görüntüleri ortaya çıktı

Otelin 8. katından düşüp ölmüştü yeni görüntüleri ortaya çıktı

26.01.2021 12:43 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta dün bir otelde düşmesi sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Zerda Curka’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Esenyurt’ta dün bir otelde düşmesi sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Zerda Curka’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Cenazeyi almaya gelen annenin morg önünde feryatları yürekleri dağladı. Öte yandan Curkan’nın sosyal medyada arkadaşları ile çektiği yeni videoları ortaya çıktı.
Esenyurt’ta dün sabaha karşı 17 yaşındaki Zerda Curka arkadaşlarıyla kaldığı otelin 8.katından düşerek hayatını kaybetmişti. Cenaze dün Adli Tıp Kurumu’na getirilmiş yakınları olmaması nedeniyle işlemleri bugüne kalmıştı. Adli Tıp Kurumu’na kızını almaya gelen gelen anne Tülay Dağ gözyaşlarına boğulup baygınlık geçirdi. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla 17 yaşındaki Zerda Curka’nın cenazesi memleketi Kars’a gönderildi. Öte yandan Curkan’nın sosyal medyada arkadaşları ile çektiği yeni videoları ortaya çıktı.
Anne Tülay Dağ kızının ölümünde ihmal olduğunu ifade ederek, “Sabah 08.10 kala kızımın arkadaşı aradı, ‘senin emanete sahip çıkamadım’ dedi. ‘Zerda camdan atladı’ dedi kendimden geçtim. Gece konuştuk. Cumartesi uçağa binip yanıma gelmişti, arkadaşları oteldeydi, biri dedi sahte kimlikle aldılar benim kızımı öldürdüler benim kızım bunu yapmaz. Anne bir insan canına kıyıp öbür dünyasını yakar mı derdi. Yanındaki kişilerden şikayetçiyim” diyerek feryat etti.

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