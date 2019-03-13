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Otelin 8'inci katından peş peşe atladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 22:31 | Son Güncelleme

TAKSİM'de bir otelde kalan İran uyruklu Alman vatandaşı iki kişi, 8'inci kattaki odalarından aşağı atladı.

Otelin 8'inci katından peş peşe atladılar

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İİSTANBUL,(DHA)-TAKSİM'de bir otelde kalan İran uyruklu Alman vatandaşı iki kişi, 8'inci kattaki odalarından aşağı atladı. Atlamadan önce odada tartıştıkları iddia edilen turistlerden Dr. Tatai adlı erkek hayatını kaybederken, Nasım Mahal adlı kadın ağır yaralandı.
Olay, Taksim Meydanı'ndaki bir otelin 8'inci katında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Nasım Mahal (29) adındaki kadın ile Dr. Tatai (27) adlı erkek, kaldıkları odada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Mahal, pencereyi açtıktan sonra, kendini aşağı bıraktı. Arkadaşının atladığını gören, Dr. Tatai de arkasından aşağı atladı. İki arkadaş, peş peşe, otelin arka tarafındaki boşluğa düştü. Dr. Tatai olay yerinde hayatını kaybederken, Nasım Mahal, ağır şekilde yaralandı.
Otel çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nasım Mahal, ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mahal'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Dr. Tatai'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otele, dün gece giriş yaptıkları belirlenen Nasım Mahal ile Dr. Tatai'nin İran uyruklu Alman vatandaşı oldukları öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Otelin 8'inci katından peş peşe atladılarOtelin 8'inci katından peş peşe atladılarOtelin 8'inci katından peş peşe atladılarOtelin 8'inci katından peş peşe atladılar

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