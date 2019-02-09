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Otelin bahçesine konulanacak uçak için otoban kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 14:42 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en büyük turizm gruplarından Corendon Turizm Grubu'nun sahibi olduğu ve Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un coğrafi olarak birlikteliğini anlatan Benelüx'ün en büyük oteli Corendon Village Hotel Amsterdam'ın bahçesine konulacak Boeing 747-400 için ülkenin en işlek otobanı kapatıldı.

Otelin bahçesine konulanacak uçak için otoban kapatıldı

Yılmaz KILIÇKAYA/AMSTERDAM, (DHA)- TÜRKİYE'nin en büyük turizm gruplarından Corendon Turizm Grubu'nun sahibi olduğu ve Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un coğrafi olarak birlikteliğini anlatan Benelüx'ün en büyük oteli Corendon Village Hotel Amsterdam'ın bahçesine konulacak Boeing 747-400 için ülkenin en işlek otobanı kapatıldı.
Türk yatırımcılar Atılay Uslu ve Yıldıray Karaer tarafından kurulan Corendon Turizm Grubu'nun en son yatırımı olan ve geçen yıl mayıs ayında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hizmete açtığı Corendon Village Hotel'in bahçesine restoran, kafe ve kütüphane olarak kullanılmak üzere konuşlandırılacak uçak, karadan yürütüldü.
30 yıl yolcu taşıdıktan sonra son uçuşunu KLM Havayolları filosunda geçen yıl ekim ayında yaparak gökyüzündeki hizmet ömrünü tamamlayan dünyanın en yaşlı jumbo jeti 'City of Bangkok' adlı Boeing 747, gövdesi Roma'da Corendon renklerine boyandıktan sonra Amsterdam Schiphol Havalimanı'na getirildi. Burada motorları sökülen 71 metre uzunluğa, 65 metre kanat genişliğine ve 408 yolcu kapasitesine sahip uçak, son görev noktası olan Corendon Village Hotel Amsterdam'ın bahçesine yerleştirilmek üzere dün gece 12,5 kilometrelik kara yolculuğuna başladı. Uçağın geçişi sırasında ülkenin eş işlek yollarından A9 otobanı geçici bir süre trafiğe kapatıldı. Uçağın havalimanından otele getirilmesi için yol üstündeki 16 tarla ve kanalların üzerine geçici köprüler kuruldu. Uçağın otoyolu geçebilmesi için bazı aydınlatma direkleri ve otoyol korkulukları yerlerinden söküldü. Uçağın geçişini takip etmek isteyenler için otobanın çevresinde güvenlik bariyeri oluşturuldu. Geçişi otoban kenarında yaklaşık 6 bin kişi izledi.
UZAKTAN KUMANDALI VİNÇ TAŞIDI
100 kişilik ekibin görev aldığı ve uzaktan kumanda ile yürütülen ağır nakliye aracı ile taşınan 170 tonluk uçak, Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan çarşamba gecesi başlayan yolculuk sonunda pazar günü sabaha karşı Benelüx'ün en büyük oteli olma özelliğini taşıyan üç konsept binadan oluşan 44 bin metrekarelik alanda 680 odalı Corendon Village Hotel Amsterdam'ın bahçesine konuşlandırılacak. Uçak, bundan sonra restoran, kafe ve kütüphane olarak kullanılacak.

FOTOĞRAFLI

Otelin bahçesine konulanacak uçak için otoban kapatıldıOtelin bahçesine konulanacak uçak için otoban kapatıldıOtelin bahçesine konulanacak uçak için otoban kapatıldıOtelin bahçesine konulanacak uçak için otoban kapatıldı

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