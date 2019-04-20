HABER

Otelin balkonundan düşen Alman turist öldü

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2019 18:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesine tatile gelen Alman Christoph Saenger (28), konakladığı otelin 2'nci katındaki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Otelin balkonundan düşen Alman turist öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesine tatile gelen Alman Christoph Saenger (28), konakladığı otelin 2'nci katındaki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, saat 16.00 sıralarında ilçenin Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Tatil yapmak için bölgeye gelen ve otelde konaklayan Alman Christoph Saenger, 2'nci kattaki odasının balkonuna çıktı. Alkollü olan Saenger, dengesini kaybederek balkondan beton zemine düştü. Olayı görenlerin otel yönetimine haber vermesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Saenger, özel hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti.
Yapılan testte alkollü olduğu belirlenen Christoph Saenger'in cansız bedeni incelemelerin ardından morga götürüldü.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü? Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü?
Bakan Pakdemirli'den yeni İl Başkanı Sürekli'ye ziyaretBakan Pakdemirli'den yeni İl Başkanı Sürekli'ye ziyaret
Pakdemirli'den "Önce kendi küslerimizle barışmamız lazım" açıklamasıPakdemirli'den "Önce kendi küslerimizle barışmamız lazım" açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

CHP Söke İlçe Başkanı görevinden istifa etti

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

Abdullah Gül, yeni parti sorularını yanıtsız bıraktı

Abdullah Gül, yeni parti sorularını yanıtsız bıraktı

AK Partili başkan, borç listesini belediye binasına astırdı

AK Partili başkan, borç listesini belediye binasına astırdı

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.