OTELİN ÇATISINDAKİ KAR KÜTLESİ VATANDAŞLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ -5

Bursa Uludağ 1. Bölge'de bir otelin çatısındaki kar kütlesi vatandaşların üzerine düştü Kar kütlesi altından yaralı olarak çıkartılan 2 kişi, tedavi edilmek üzere Bursa'daki hastanelere sevk edilirken, kayıp olan 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Kar altında kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.

