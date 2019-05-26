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Otelin dış cephe temizli sırasında sepetli vinç devrildi: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

BURSA'da bir otelin dış cephe temizliğini yapan Adil Demir (52) ile Soner Oğuz'un (42) bindiği sepetli vinç devrildi.

Otelin dış cephe temizli sırasında sepetli vinç devrildi: 2 ölü

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir otelin dış cephe temizliğini yapan Adil Demir (52) ile Soner Oğuz'un (42) bindiği sepetli vinç devrildi. Yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen 2 işçi, hayatını kaybetti.
Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Temizlik işçileri Adil Demir ve Soner Oğuz, bir otelin dış cephe temizliği için sepetli vinçle yukarı çıktı. Yaklaşık 50 metre yükseklikte temizlik yapan Demir ve Oğuz'un içinde bulunduğu vinç, bir süre sonra devrildi. Demir ve Oğuz, vinçle birlikte beton zemine düştü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, iki işçinin de yaşamını yitirdiği saptandı.
​Kazanın ardından polis ekipleri, vinç operatörü Ali A.'yı (41) gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
Yapılan incelemenin ardından Adil Demir ve Soner Oğuz’un cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Otelin dış cephe temizli sırasında sepetli vinç devrildi: 2 ölüOtelin dış cephe temizli sırasında sepetli vinç devrildi: 2 ölüOtelin dış cephe temizli sırasında sepetli vinç devrildi: 2 ölüOtelin dış cephe temizli sırasında sepetli vinç devrildi: 2 ölü

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