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Otelin dış cephe temizliği sırasında devrilen vincin operatörü tutuklandı-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 18:38 | Son Güncelleme

BURSA'da, otelin dış cephe temizliğini yapan Adil Demir (52) ile Soner Oğuz'un (42) üzerinden düşerek, yaşamını yitirdiği vincin operatörü Ali Aydik (41), mahkemece tutuklandı.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, otelin dış cephe temizliğini yapan Adil Demir (52) ile Soner Oğuz'un (42) üzerinden düşerek, yaşamını yitirdiği vincin operatörü Ali Aydik (41), mahkemece tutuklandı. Aydik'in, ifadesinde, "2 arkadaşı da gerekli güvenlik tedbirlerini almaları konusunda uyarmıştım" dediği öğrenildi. Olay, dün sabah, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İşçiler Adil Demir ve Soner Oğuz, önceki gün başladıkları otelin dış cephe temizliği için sepetli vinçle yukarı çıktı. Yaklaşık 50 metre yükseklikte temizlik yapan Demir ve Oğuz'un bulunduğu vinç, bir süre sonra devrildi. Demir ve Oğuz, vinçle birlikte beton zemine düşerek, yaşamını yitirdi. Olayın ardından vinç operatörü Ali Aydik, polis ekiplerince gözaltına alındı. 'İŞÇİLERİN SEPETİN ÜZERİNDE GEZMESİ VE RÜZGAR YÜZÜNDEN DEVRİLDİ' Polis merkezinde ifadesi alınan Aydik, 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek' suçundan Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Aydik'in, "Olaydan 1 gün önce otelde dış cephelerin temizliğine başladık. Olay yerine vinci getirdim. Gerekli tedbirlerimi aldım. Aracımda olumsuz bir şey olsaydı cihazlarım uyarı verirdi. Kafalarına baret takmayan 2 işçi sepete bindi. İş güvenliği tedbirlerini alırken, kendilerini de otel üzerinden bir yere bağlamalarını istedim. Otelin üzerinde bağlayacak yer olmadığını söylediler. Temizlikçi Soner, bomu biraz daha uzatmamı istedi. Tam cihaza elimi uzattığım sırada aracın yan yatmaya başladığını fark edince hemen kendimi aşağı attım. İşçilerin sepetin üzerinde gezinmelerinden ve rüzgarın etkisinden dolayı vincin devrildiğini düşünüyorum. Her şey saniyeler içinde oldu. 2 arkadaşı da gerekli güvenlik tedbirlerini almaları konusunda uyarmıştım" dediği öğrenildi. Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ali Aydik, 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

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