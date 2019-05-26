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Otelin dış cephe temizliği sırasında sepetli vinç devrildi: 2 ölü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 16:18 | Son Güncelleme

VİNÇ OPERATÖRÜ, ADLİYEYE GÖNDERİLECEK Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi'ndeki otelin dış cephe temizliğini yaparken, devrilen vinçten düşen temizlik işçileri Adil Demir (52) ile Soner Oğuz'un cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Otelin dış cephe temizliği sırasında sepetli vinç devrildi: 2 ölü (2)

VİNÇ OPERATÖRÜ, ADLİYEYE GÖNDERİLECEK
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi'ndeki otelin dış cephe temizliğini yaparken, devrilen vinçten düşen temizlik işçileri Adil Demir (52) ile Soner Oğuz'un cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca yapılan ilk incelemede, vinç operatörü Ali A.'nin, yeterli tedbir almadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasına karar verildi. Ali A., Demirtaş Polis Karakolu'na götürüldü. Vinç operatörü Ali A., dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ölüme neden olduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edilecek.
Öte yandan İstanbul'daki şirkete ait olduğu belirtilen vincin yetkileri ile hayatını kaybeden işçilerin bağlı olduğu temizlik şirketinin yetkililerinin de karakola gelerek, ifade vereceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

Otelin dış cephe temizliği sırasında sepetli vinç devrildi: 2 ölü (2)

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