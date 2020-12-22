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Otelin istinat duvarı çökünce deprem oluyor sandılar

22.12.2020 02:38 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde yapımı devam eden otelin inşaatının temeline ait istinat duvarı büyük gürültüyle çöktü.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yapımı devam eden otelin inşaatının temeline ait istinat duvarı büyük gürültüyle çöktü. Sesi duyan inşaatın bitişiğinde bulunan bina sakinleri, deprem olduğunu sanarak korku dolu anlar yaşadı.
Olay, gece saatlerinde Karasu ilçesi Plaj Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Karasu Kaymakamlığı karşısında yapımı devam eden otel inşaatının temeline ait istinat duvarının 15 metrelik kısmı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı büyük gürültü ile çöktü. İnşaat temelinin hemen bitişiğinde bulunan üç katlı binada yaşayan vatandaşlar duyulan ses üzerine korku dolu anlar yaşadı. Binanın bahçesinin kum olması nedeniyle derin çatlaklar oluştu. Olay yerine Karasu İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina çevresinde incelemede bulundu.

Deprem oldu sandım
Büyük bir gürültü ile uyandığını ve deprem olduğunu düşündüğünü aktaran apartman sakinlerinden Ümmühan Arslan, “Bugün saat 16:00 sıralarında çatlakları fark ettim. Bir zaman sonra bir mühendis gelip baktı ve ‘Bundan bir şey olmaz. Gelip halledeceğim’ dedi. Ancak gece saat 23:50 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandım ve deprem oldu sandım. Baktık duvar inmiş aşağı. Karasu’da depremi daha önceden yaşadık ve bu yüzden korkuyoruz” dedi.

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