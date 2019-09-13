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Otelin penceresinden düşen genç hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 11:30 | Son Güncelleme

Kastamonu’da Topçuoğlu Mahallesi’nde bir otelin penceresinden düştüğü tahmin edilen genç, hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Erzurum’dan Kastamonu’ya uzman çavuşluk eğitimi için gelen 24 yaşındaki O.A., geceyi geçirmek için Topçuoğlu Mahallesi İzbeli Sokak üzerinde bir otelde kaldı.

Otelin penceresinden düşen genç hayatını kaybetti

Kastamonu’da Topçuoğlu Mahallesi’nde bir otelin penceresinden düştüğü tahmin edilen genç, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum’dan Kastamonu’ya uzman çavuşluk eğitimi için gelen 24 yaşındaki O.A., geceyi geçirmek için Topçuoğlu Mahallesi İzbeli Sokak üzerinde bir otelde kaldı. Sabah saatlerinde vatandaşlar, yerde yatar halde bir şahsı gördü. Bunun üzerine vatandaşlar, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay sonrası polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın Erzurum’dan Kastamonu’ya uzman çavuşluk eğitimi için gelen 24 yaşındaki O.A. olduğu belirlendi. O.A.’nın otelin 5’inci katından düştüğü tahmin ediliyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otelin penceresinden düşen genç hayatını kaybetti

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